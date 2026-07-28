莊思明百萬打造高雅嫁衣嫁楊明 心情輕鬆迎周日吉隆坡夢幻婚禮

藝人楊明與莊思明（Lisa）宣布將於8月2日於馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Kuala Lumpur）舉行盛大婚禮，一對新人在兩個月來為籌備婚禮，一直沉醉於忙碌而甜蜜的備婚過程之中。目前兩人心情相當輕鬆，坦言已經預計到婚禮當日必定會非常緊張。

是次婚禮極具心思，單是行禮婚紗、Pre-wedding晚裝以及婚禮現場晚裝，總花費已過百萬。莊思明對嫁衣的要求一向極具品味，由於母親是上海人，她對上海設計情有獨鍾，因此特別選擇了上海著名設計師的一套簡潔、明亮而優雅的行禮婚紗。此外，在香港拍攝Pre-wedding相片時，莊思明穿上由鞋履大師周仰杰教授參與主理的著名國際高級訂製婚紗品牌The Atelier by Prof. Jimmy Choo最新2026秋冬系列「Twilight Stellaris」，成為全港首位穿上該品牌最新一季婚紗的人，華麗耀眼。

走遍四地拍攝婚照

至於婚禮當天，莊思明亦會穿上由馬來西亞品牌「帝傲」製作華貴頂級中式裙褂，以及帶有「手寫體」的中式華麗刺繡禮服，展現傳統華麗美感；晚裝部分則精選了三大知名設計品牌The Atelier by Prof. Jimmy Choo、上海設計師品牌 Woo Select，以及黎巴嫩高級訂製品牌Zuhair Murad

為了留下最美的一刻，兩人特別安排前往上海、香港及吉隆坡三個城市拍攝Pre-wedding婚紗照；更特別親赴廣州拍攝充滿創意的婚禮短片，當中巧妙運用了AI技術配合生活化的有趣主題，將兩人的甜蜜點滴呈現於鏡頭前。