馮允謙拍母子情MV感動落淚 邀金像女配區嘉雯演活失智症媽媽

Jay全新廣東歌作品《人間缺憾美》由Jay與陳考威（Gareth Chan）及黃兆銘（Nick Wong）聯手作曲、Serrini（梁嘉茵）填詞、黃兆銘編曲、陳考威監製。Jay希望這首歌能撫慰人心，如同一位朋友陪伴在身邊的溫暖感覺。他說：「人生唔會所有嘢都完美，一定會有經歷、有高低，但做人就係要接受。人生可以好美麗，我哋都要接受『好』同『唔好』，繼續生存。」學會接受不完美，人生依然能夠過得精彩。

馮允謙（Jay Fung）為新歌《人間缺憾美》拍攝MV，特別邀請金像獎「最佳女配角」區嘉雯擔任女主角。兩年前在電影《得寵先生》中，Jay Fung飾演區嘉雯的女婿，今次飾演母子，可謂親上加親。MV故事講述兒子照顧患有「失智症」媽媽的故事，而Jay因與患有這病症的嫲嫲生活過，特別有共鳴，坦言看到MV劇本時眼濕濕，拍攝期間與區嘉雯母子互動劇情感人，Jay更忍不住流下男兒淚。

中學曾因小事向母親大發脾氣

飾演媽媽的區嘉雯與兒子Jay經歷很多人生片段，有苦有樂，Jay說：「MV故事好touching、好窩心，飾演我媽媽嘅『嘉雯姐』患失智症，我哋點樣溝通、一齊面對，有好多經歷，好多嘢發生。」MV中，區嘉雯患失智症後狀態時好時壞，最記得答應囝囝小學考試滿分去遊樂場慶祝。有一天她突然失蹤，Jay慌張失措在街上尋找，回憶他們逛街買餸，坐在大樹下乘涼的片段，結果在公園找到她了，Jay激動落淚。

MV中的Jay Fung曾以工作忙碌為藉口冷對媽媽的愛，甚至發脾氣。現實中，Jay坦言中學時曾因小事向媽媽大發脾氣，非常內疚，他透露：「當時我讀高中要寫paper，我寫嘢唔叻，所以放咗好多心機先寫到好多嘢。有一日媽媽入我房清潔，唔覺意撳到keyboard而刪除咗份paper ，我知道後大聲喝佢。爸爸即刻鬧我唔生性，我當時好大壓力，控制唔到情緒。之後好內疚，因為媽媽好傷心。」這件事對Jay帶來極大震撼與反思，自覺「衰仔」及認真改過。他說：「從嗰日起，每次同屋企人可能會有啲爭執嘅時候，我都會諗一諗，提自己呢一刻講嘅嘢要小心，因為我唔想之後會後悔。學習點樣去珍惜屋企人，同埋控制情緒，唔好自己亂爆！」