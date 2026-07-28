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娛樂
出版：2026-Jul-28 14:00
更新：2026-Jul-28 14:00

周國賢聲討AI踩進創作地盤 有血有淚才是人類專利

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周國賢全新單曲《仿生覺知》是一首充滿未來感的作品。

周國賢（Endy）推出全新單曲《仿生覺知》，向AI科技展開聲討兼叫大家反思。今次周國賢再次孖住老拍檔小克填詞，自己包辦作曲、編曲，聯同Goro一齊監製，打造出這首充滿未來感的作品。

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周國賢推出全新單曲《仿生覺知》，向AI科技展開聲討兼叫大家反思。

工種或被取代

據Endy透露，其實他留意AI發展已好幾年，尤其這一年多，幾乎是跳躍式升級，令人覺得有些工種真的可能會被取代，甚至創作領域都開始受到影響，他分享了一個「有趣」現象：「我記得有人講過：AI本來應該幫忙處理日常雜務，等人類專心寫詩、唱歌、創作。結果掉轉咗，我們繼續洗衫煮飯，科技反而幫我地用腦創作，真係完全顛倒晒！」就是這種荒謬感，令Endy跟小克決定寫這首歌，探討AI究竟是真心理解人類？還是只是扮嘢模仿？Endy信心十足地說：「我們始終相信，無論佢點樣努力偽裝同複製，始終冇血肉，亦都冇眼淚。一旦系統失靈，佢就乜嘢都做唔到。而呢樣正正係人類永遠能夠超越佢嘅地方。」至於會否擁抱AI？周國賢指自己比較好奇，並謂：「回想2007、2008年左右，數碼年代啱啱起步時，我曾經對音樂嘅『溫度』同未來感到不安。而家企喺AI年代嘅交接點，我反而多咗好奇，下一個章節會係點？定係人生根本唔需要被章節化？只要我哋仲記得自己有血有肉，未來就仍然值得期待。」

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