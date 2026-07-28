容祖兒孖陳奕迅唱新版《漩渦》掀熱話 Joey大膽問陳輝陽：點解改到咁難唱

陳輝陽聯乘陳奕迅(Eason)、容祖兒(Joey)、周筆暢(筆筆)、炎明熹(Gigi)及小肥(徐智勇)的一連3場《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》，日前(26日)於澳門銀河綜藝館圓滿落幕。5位跨越地域與世代的實力唱將，重新演繹陪伴幾代人成長的經典金曲，Joey更直言沒有陳輝陽就沒有今天的容祖兒，並大膽直問新版《漩渦》編曲背後原因，陳輝陽直言有惡夢感，希望樂迷包容。

修哥化身「K sir」 演唱會開場，大屏幕首先打出陳輝陽將演唱會獻給已故、同樣熱愛音樂的父親陳振華的深情字句。隨後，胡楓(修哥)驚喜現身大屏幕，化身「K sir」拍攝宣傳片，自稱擁有70年教唱K歌經驗、連MJ(Michael Jackson)都是其學生，更打趣警告「攞低分及無得獎」的同學要加倍注意，否則要進入「地獄特訓班」。影片中，Eason、Joey、筆筆及Gigi均榮獲卓越成績，唯獨小肥因「高音尖、中音虛、低音虛」被貶入特訓班，接著， 小肥率先一連帶來《美麗有罪》、《門》及《新世紀福音戰士》，在陳輝陽重新編排下融入 Michael Jackson《Billie Jean》、《Smooth Criminal》及《Thriller》的勁爆節奏，瞬間炒熱氣氛。隨後，Joey、筆筆與Gigi登場，筆筆率先送上《暗湧》及《黑夜不再來》牽動人心，Joey接力獻唱經典《寂寞大道》與《爭氣》，Gigi則細緻演繹《聾子》及《終身美麗》。其間，Joey與Gigi合唱《怯》，隨後3位實力女歌手攜手帶來《下次流淚》，盡顯唱功。

萬人K房現場 至於期待已久的Eason以《打得火熱》登場，繼而與舞者以劇場形式串連《Shall We Talk》、《孤獨探戈》、《人來人往》及《抬起我的頭來》等金曲。最矚目的焦點，莫過於首場由Eason與Joey合唱、第二及第三場則由筆筆接力對唱的全新編曲版《漩渦》。 演唱會尾聲，Eason、Joey、筆筆、Gigi與小肥再度同台大合唱主題曲《K歌之王》，現場瞬間化身萬人大K房。

感激被炎明熹逼出「火」 最後一場，每位嘉賓逐一分享對陳輝陽的看法。陳輝陽揀了由他一手提攜入行的小肥率先分享。小肥坦言自己容易被情緒牽動，好易怯好易驚，說：「輝陽係精益求精嘅人，搵你做監製嗰時，我好驚入錄音室，好驚面對你，但好多謝你當時叫我去學唱歌，令我搵番自己，有新唱歌道路，輝陽睇落好嚴肅，但其實好窩心。」Gigi則大爆陳輝陽為了做好作品，可以通宵工作，翌日大早又傳訊息給她，說：「多謝陳輝陽老師嘅邀請，仲幫我創作咗好聽嘅歌曲。老師係一個好好好熱情嘅人，佢嘅火甚至蓋過我。」陳輝陽則感激Gigi在這世代出現了一把如此優秀的聲音，笑指自己的「火」全是給她逼出來的。

讚周筆暢音域廣 陳輝陽大讚周筆暢音域極廣，歌曲演繹既是熟女，也可以是瘋婦，因此特別邀請她參與演出。周筆暢直言二人雖然是首次合作，但對他的音樂並不陌生，說：「雖然今次係第一次合作，但我對你嘅歌好熟悉，由細聽到大，亦翻唱好多，好多謝有呢個機會。」她更透露二人正在磨合新作品。

不想重覆 Joey與Eason合唱的新版《漩渦》，在網上掀起熱論，有網民直指破壞原曲神髓，甚至揩評兩人的演繹。Joey就擺上台直接提問，「我條問題好大膽，點解要改到《漩渦》咁難唱？」陳輝陽解釋每個音符都有原因，說：「我唔想重覆，唔想同以前比較。我將《漩渦》編曲變到好似發咗一個惡夢，係我第一個想法，我作品音樂會唔會做原裝，因為我長大咗，想用而家嘅歌曲講故事俾大家聽，呢個係新作品，希望大家包容到，繼續聽落去，會聽到另一個故事，亦俾我可以有機會做新作品，多謝大家。」而Joey亦衷心感激陳輝陽的提攜，坦言沒有《爭氣》與《痛愛》，就沒有今天的容祖兒，「我希望你可以繼續有好嘅作品，繼續寫落去。」

Eason感激同步 Eason則回憶起兩人的合作點滴，說：「1997年佢第一次寫《現場直播》俾我，之後大家開始多溝通，寫咗《美麗有罪》同《黑夜不再來》，到我轉新公司就有《K歌之王》，好多謝你同林夕寫俾我。輝陽係一個會同歌手同步嘅監製，我哋可以同步，好魔幻透過器材、電線 feel 到大家個心感受咩？呢個就係音樂，多謝陳輝陽。」面對眾多歌手的真心告白，陳輝陽承諾會繼續創作，自言正處於創作巔峰期，「喜歡音樂的人，最終會被看到。」他直言只要是用心唱音樂的人，每一個人都是「K歌之王」。