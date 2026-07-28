給阿嬤的情書｜票房勢破20億人民幣 香港收逾2000萬登歷年最賣座內地電影第三位

由新銳導演藍鴻春執導、素人陣容真情演繹的現象級電影《給阿嬤的情書》，在內地已收近20億人民幣，累積達19.94億票房，距離20億大關只差600萬人民幣！該片自6月18日在香港戲院上映以來，憑藉極致真摯的故事與極佳口碑，在港掀起了一股觀影狂潮，今日片方宣布電影的香港累積票房已收達21,374,700萬港元，成為今年華語片冠軍之餘，更登上香港歷年上映內地電影票房第三位，成績僅次於《哪吒之魔童鬧海》和《英雄》。

《全職乖孫》阿嬤夠搶眼

作為香港影壇首部上映的全潮汕話對白之內地電影，《給阿嬤的情書》在沒有傳統商業大片特效與明星光環的情形下，憑潮汕深情與細膩的華僑歷史刻劃，自開畫以來戲院場場爆滿，更吸引了大批市民與「家己人」拉隊入場支持，創下內地文藝片在港的票房奇蹟。

對於影片在香港締造歷史性的票房佳績，導演藍鴻春及主創團隊表示非常欣慰與感激，並衷心感謝香港觀眾對這封「溫暖家書」的熱烈支持與共鳴。《給阿嬤的情書》起用沒有知名度的新面孔擔正，當中憑賣座泰片《全職乖孫》出道的潮汕裔泰國人Usha Seamkhum（烏薩薩梅坎姆），這位在泰國被封為「國民阿嫲」的80歲影壇新人，在片中雖然戲份不多，但其感人演出卻為電影錦上添花。