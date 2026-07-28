何伯離世｜《愛．回家》根叔扮過何伯 阮兆祥cosplay「何太」最經典

由相愛變相殘
因接受電視節目《東張西望》訪問「爆紅」的城中話題人物「何伯」何煊，今日（28日）突傳出噩耗，消息指他因患上肝癌，已於周一（27日）在醫院離世，享年79歲。
2024年，何伯與內地婦人葉秀定結婚，當時何伯公開怒斥子女取走在聯名戶口的450萬元積蓄，當時何太大晒收到的名貴珠寶、足金龍鳳鐲，又聲淚俱下表示會照顧何伯終老，最終因財失義，不但搞到離婚收場，更雙方爆發衝突，何伯最終被判蓄意傷人罪，判刑兩個月。
劉丹祥仔扮過何伯何太
當時《東張西望》播出何伯何太的故事後，引來全港討論，由於二人每次出現都帶來juicy的內容，令他們的風頭一時無兩。無綫曾有兩個節目先後借他們的事件抽水。阮兆祥、李思捷曾以何伯夫婦造至直踩《逆天奇案2》大結局現場，又在《福祿壽訓練學院》神還原一次《東張》訪問。此外，《愛‧回家之開心速遞》，亦有根叔(劉丹飾)、群姐(許思敏飾)玩盡何伯夫婦金句。
翻看資料，當時《福祿壽訓練學院》製作組決定「抽水」後，即在電視城翻箱倒籠摷行頭、摷道具，結果於兩小時內成功搜羅得相似度高達90％的衣着、帽子、手錶、鑽戒、珍珠頸鏈、耳環、閃閃心口計及髮夾等，而扮嘢有一手的阮兆祥及李思捷，除了說話神態、步姿、小動作及微表情均與原人物近乎一模一樣，其中阮兆祥扮的「何太」更因為太似，被網民笑稱分不到真假。