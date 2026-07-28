何伯離世｜《愛．回家》根叔扮過何伯 阮兆祥cosplay「何太」最經典

何生何太事件在2024年轟動一時。

由相愛變相殘

因接受電視節目《東張西望》訪問「爆紅」的城中話題人物「何伯」何煊，今日（28日）突傳出噩耗，消息指他因患上肝癌，已於周一（27日）在醫院離世，享年79歲。

2024年，何伯與內地婦人葉秀定結婚，當時何伯公開怒斥子女取走在聯名戶口的450萬元積蓄，當時何太大晒收到的名貴珠寶、足金龍鳳鐲，又聲淚俱下表示會照顧何伯終老，最終因財失義，不但搞到離婚收場，更雙方爆發衝突，何伯最終被判蓄意傷人罪，判刑兩個月。