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娛樂
出版：2026-Jul-28 17:15
更新：2026-Jul-28 17:15

李啟言受傷4周年首次沒父親陪伴 獲fans「阿Mo擁抱阿Mo」畫作鼓勵

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李啟言受傷4周年，首次沒有父親陪伴，fans以「阿Mo擁抱阿Mo」畫作鼓勵。

今日是舞者李啟言(阿Mo)受傷4周年，2022年的7月28日阿Mo在MIRROR紅館演唱會伴舞期間，被墜落的巨型LED屏幕擊中，頸椎骨折致頸部以下身體癱瘓。在父親李盛林牧師的悉心照顧下，以及阿Mo努力的復健訓練，阿Mo 右臂已恢復部分活動能力，現可操控電動輪椅，不過仍然。而今年是首個沒有父親的受傷周年，阿Mo的fans在社交平台撰文並分享一張「阿Mo擁抱阿Mo」畫作，鼓勵仍需面對漫長復健之路的阿Mo。

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該fanpage 「momo.lkydk」，以英文撰文寫道，距離阿Mo受傷至今已4年，「Mo！你已經走了這麼遠，真的太了不起了！我們愛你，我們為你感到驕傲，我們永遠都在你身邊！」同時附上「阿Mo擁抱阿Mo」畫作，畫中是4年前健康的Mo，從後緊緊攬著現時坐輪椅的阿Mo，以擁抱作為打氣，「今年的周年紀念，或許比以往任何一年都更難熬……因為這是第一次沒有李牧師在身邊…… 願他在這一天溫柔地看顧你，願他將安慰與平安送入你心，並指引你走在艱難的康復路上！」

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要堅強 一切都會好起來

在這持別的日子，fans為阿Mo和其家人代禱，深知他們一家這些日子已承受很多，「願今天和未來的日子，能對你們疲憊的心靈、身體和靈魂溫柔以待，要堅強，一切都會好起來的！ 我們與你同在！」阿Mo亦有在IG限時動態轉發畫作，感激fans的打氣鼓勵。

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