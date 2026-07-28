鄭秀文開騷拍MV接連出事 潘小文直播疑批Sammi搏宣傳後刪片

鄭秀文(Sammi)繼早前在啟德開騷因為舞台問題，改為「答謝會」之後，到日本為兩首歌拍MV，其中《隕石與地球》的對嘴版本的影片意外全無，令她大受打擊。資深傳媒人、網台「娛樂小奶媽 The Little Nanny」主持潘小文昨日(27日)在直播期間曾討論Sammi的MV意外，有聽眾事後在網上指潘小文的言論有誹謗之嫌，tag了Sammi相關的公司，而潘小文亦刪走相關片段。

質疑潘小文 誣捏Sammi 有一名聽眾在網上tag了Sammi所屬的寰亞公司社交平台帳號，並留言道︰「麻煩請留意YouTube 7月27日的《娛樂補習班》潘小文主持的。我其實好少 留言，聽咗呢個節目好耐，但今日潘小文對鄭秀文小姐作出好多誣捏嘅指控，好多都係生安白做，我覺得真係要出聲明以正視聽！」 對方其後列出潘小文提及的內容，他寫道︰「佢話鄭秀文演唱會接二連三都有問題，跟住拍mv 啲file冇曬，全部都係自編自導自演嘅宣傳。佢話第一次就係covid 後遺症，咁樣搞到某工作人員因為壓力太大中風.。跟住今年七月份的啟德演唱會，佢話係sammi叫停演唱會，其實機關冇問題，之後又話MV 點會咁都可以啲片段可以冇咗，佢話呢啲又係佢自己宣傳嘅炒作。佢叫Sammi做人唔好咁X街，所有啲工作人員唔敢出聲，啲光環佢就自己攞曬。咁樣係對你嘅藝人非常嚴重嘅指控，好多唔知頭唔知道嘅人聽咗之後又繼續作故仔。如果你話Sammi真係有咁做嘅話，我覺得你唔幫佢講好說話都算，但係今次主持人講得太過份 敬請還原真相。」

涉事影片已下架 有關影片已經下架，潘小文於今日下午在社交平台留言說︰「人設是個好東西，實話是不該實說。收到溫馨溫馨好溫馨嘅提示！有錢是任性。」當有網民留言「臭4還是臭4」、「你篤爆嗰氣球，小朋友冇得玩啦！」潘小文均有讚好。由於影片下架關係，未能核實該網民的內容是否屬實，翻看潘小文於7月6日的直播，亦即Sammi宣布延期當天，潘小文就曾質疑Sammi講大話，指Sammi一早知道出了問題，並非比大眾早一天才知道。