陳志雲主持HOY新旅節目以酬金瘋狂購物 談一蚊Joe工作態度

陳志雲為HOY主持的全新節目《雲遊四海．皆好友》將於8月3日播映，陳志雲昨日(27日)現身記者會，宣布節目會破天荒實施雙頻道同步聯播及三聲軌播映。節目中，陳志雲與拍攝團隊遠赴英國、法國及意大利，發掘 15 名香港人在異鄉生活，於陌生國度重新紮根、打破框架實踐夢想的故事；透過受訪者者真情剖白，向世界展現香港人的堅毅與風采。

首度公開戰利品 陳志雲今次出外景下足功夫，單是造型方面出動了 3 個大行李箱及 1件手提行李，攜帶了近 20 套私伙衣服與 6 對鞋到場，隨時隨地準備「換衫做 Show」。他笑言早已改變旅遊觀念，告別以往的「輕裝上陣」，「旅遊一定要『靚衫配靚景』，咁樣先可以為旅程留下最美好的回憶！」故此，他幾乎將今次拍攝的酬金全數用作購物，並在記者會上首度公開於英、法、意三地親自購買的精緻戰利品，種類涵蓋服飾、首飾、珠寶、領帶及絲巾，令人目不暇給。他特別展示了於當地購入的品牌珠寶，該品牌成功將永續理念融入奢華首飾設計，款式多元且極具前衛風格，早已深受 Lady Gaga、Rihanna 及 Beyoncé 等國際巨星青睞。