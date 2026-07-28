梁詠琪入行30周年11月再踏紅館開個唱 DeepV西裝配短褲騷白滑長腿

梁詠琪(Gigi)今年入行30年，1996年11月11日，Gigi推出首張廣東個人專輯《愛自己》，她一直希望能在這個充滿回憶與紀念價值的月份舉行個唱，今年終於如願，在於11月27至29日假紅館舉行《梁詠琪 LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會-香港站》，記錄這重要的事業里程碑。有娛樂圈「高妹」之稱的Gigi，拍攝演唱會海報盡騷45寸長腿，配合招牌式的甜美笑容，充滿快樂正能量。

由標誌性的「短髮」加入樂壇到今時今日歌影視三棲，早前仍勇於挑戰全國語對白話劇《我們成為的她》、及接拍驚慄電視劇《聰明鎮》。Gigi坦言，入行三十個年頭，除了熱愛工作和生命，還懂得如何愛錫自己。「今次演唱會個名叫『愛自己LOVE GiGi』，點解會叫愛自己？因為《愛自己》呢首歌係我三十年前發表嘅第一首音樂作品。回想這30年我如何面對自己？做人嘅宗旨係咩？其實同呢首歌一樣要『愛自己』。無論發生咩事、同咩人相處、工作成點，去到人生邊個階段，最重要係做到愛錫自己、對自己誠實。加上呢三十年來緊記要愛惜自己，歌迷又好錫我，所以就用咗『愛自己』呢個概念。」

至於拍攝演唱會海報的概念，Gigi笑言今次整個製作團隊，都是合作30年的並肩戰友，所以完全放手讓團隊設計、構思，即使要她Deep V穿上西裝褸、再盡騷白滑長腿，Gigi一樣無比信任。「今次演唱會海報嘅concept、影相嘅color tone同造型，都係交俾專業團隊負責，希望帶俾大家開心、有型嘅感覺。造型方面，Deep V都可以試吓啦！我覺得騷腿得嚟有型又靚，感覺自在、舒服，整體效果好靚。同埋今次無論係影相、開會、美術、髮型、化妝定係拍MV，都係搵番合作咗好耐嘅老朋友。大家相處咁多年，已經超越咗純粹嘅工作夥伴，而係真正嘅朋友。」