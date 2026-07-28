周吉佩一日三場busking要瞓幾晚補血 新曲包辦作曲編曲監製

周吉佩帶着新歌《單眼皮愛大眼睛》現身新城廣播接受《勁爆樂勢力》節目主持黎莉訪問。兩個老友久別重逢，主持黎莉開場即指，一聽新歌便想到他與太太兩人的模樣。不過太太覺得新歌「唔好聽」，周吉佩笑指兩人口味一向不同，對方偏愛傷感風格，但過往作品亦曾被嫌棄後變得耐聽。至於MV其中劇情「一人畫半個心再拼合」的畫面甜度爆燈，他亦讚女主角宋宛穎的氣質與歌曲角色高度契合，效果自然。至於太太對他拍攝親熱鏡頭稍有微言，主持黎莉笑謂：「讓她慢慢習慣」！

新歌以「單眼皮」與「大眼睛」比喻一對戀人，一個內斂多顧慮、不善表達；一個率直熱情、情緒外露，反差大反而更合拍。周吉佩透露，這個題材早已在他的創作清單多年，今次終於成形，更一手包辦作曲、編曲及監製，重拾昔日樂隊「自己做晒」的創作模式。他強調編曲走「less is more」，以簡約鋪排突出旋律，一氣呵成。他坦言曾多晚通宵錄音，過程「辛苦但不覺累」。

周吉佩自爆年輕時極度內向，喜歡別人也不敢表白，如今性格轉變亦成創作養分，變得更願意直接表達感覺，「由I人變得更外向」，他把這種轉變亦投射在歌曲的情感層次。談到他早前在廣州一日快閃走三場Busking，他直言既熱血亦吃力，笑稱要「瞓幾晚先補得返」。最難忘是有香港粉絲專程北上追足全程，令他感到「好難得」。他亦透露有意在香港舉行類似Busking，但申請場地仍需研究。