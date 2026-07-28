反斗奇兵5｜全球票房衝破10億美元 電影系列30周年揭胡迪初型原是腹語公仔

迪士尼與彼思本年度力作《反斗奇兵5》（Toy Story 5）全球票房衝破10億美元，成為2026年最賣座電影！陪伴各位大人細路成長的《反斗奇兵》終於踏入30周年；過去30年，《反斗奇兵》系列寫下無數輝煌傳奇，全球票房更衝破30億美元！唔講唔知，原來《反斗奇兵》一開始是在車庫誕生，胡迪當初的設定是個粗暴牛仔，動畫製作更一度被煞停！在Disney+獨家上線的《反斗奇兵：30周年特輯》，就揭開了《反斗奇兵》的製作秘聞，以及幕後辛酸。

1995年上映的《反斗奇兵》是首部以電腦3D技術製作的動畫長片，打破了由傳統手繪2D動畫主導的電影。而首部《反斗奇兵》受到奧斯卡得獎短片《小錫兵》啟發，讓團隊決意製作以玩具為主角的長篇動畫。雖然滿懷雄心壯志，但初稿完成後首次放映，卻慘遭滑鐵盧，更被命令：「全部煞停！」原來在未面世的版本中，胡迪是不折不扣的大惡霸！脾氣差劣不特止，又愛對所有玩具呼呼喝喝。幸經重新思考後，製作團隊重新打造故事角色，最終變成今時今日深受喜愛的萬世巨星，之後的《反斗奇兵2》亦打破當年感恩節周末紀錄，《反斗奇兵3》更一舉成為當年最佳電影之一。

彼思動畫的大賣秘訣，在於對動畫角色深入的刻畫描寫，令每個角色也活現人類般的情感，他們深信「最重要係令大家愛上並同情銀幕上嘅角色，呢樣亦係彼思嘅殺手鐧！」為了能勾勒角色的神態及演活其內心世界，彼思找來當年炙手可熱的演員湯漢斯（Tom Hanks）為胡迪配音，演活其充滿領導力，但時刻焦慮的性格；而巴斯光年則希望能由將角色演繹得極之誇張的喜劇演員聲演，最終添艾倫（Tim Allen）成為角色的完美人選！二人合作逾30年，默契非凡，名符其實為真人版的胡迪與巴斯光年！除了胡迪與巴斯光年外，在製作綠兵時亦耗費不少心機，團隊會把自己鞋上底部黏貼於板上四處走動，試圖想像他們的身體變化：「譬如你會唔會可以跳動？行路嗰陣會唔會左右傾斜？」

揭開翠絲身世之謎

巴斯光年的外觀曾被設定為「更現代化的太空人」，早期險被命名為「拉納爾拉里」，當時還有一個版本叫做「蒂科爾」和「時之泰姆普斯」；胡迪的早期版本則是腹語人偶，擁有鉸接式下顎，但最後希望與又新、又刺激的太空玩具作對比，因此最終設定為大家最愛的胡迪警長！

在《反斗奇兵5》中，玩具朋友胡迪、巴斯光年、翠絲聯同新舊玩具對抗史上最強敵人，誓要與現今小朋友最沉迷的電子科技產品「莉莉平板」（Lily Pad） 決一死戰，而隨著劇情推進，今集主角翠絲的身世謎團逐步揭開；與此同時，胡迪需要面對中年危機，巴斯光年則衍生出感情線，故事及眾人的發展出人意表。自幼已是絲翠支持者的樂壇天后 Taylor Swift，親自為《反斗奇兵5》打造原創歌曲《I Knew It, I Know You》，並以翠絲的故事為靈感創作，將分離與重逢的情感寫進旋律之中。