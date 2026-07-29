聰明鎮｜全10集串流上架 融入《富江》元素拓展伊藤潤二恐怖宇宙

一共10集的《聰明鎮》，屬全球首部向伊藤潤二致敬的華語連續劇，故事講述重考生趙佳琦（陳姸霏飾）落榜後，跟隨母親何麗芬（梁詠琪飾）搬進一座號稱升學率高達百分之百的神祕小鎮「崇明鎮」。鎮上終年被灰白濃霧籠罩，所有居民都深信一條近乎殘酷的生存法則：「只有成績優異，才有資格生存」。

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二首度授權監修的華語真人原創劇《聰明鎮》，昨日（7月28日）起在香港Viu平台串流上架，台灣方面則於Netflix獨家上線。

佳琦進入當地最關鍵的崇明補習班後，身邊的同學開始接連失控、甚至無聲無息消失；佳琦更發現，小鎮的成功秘密似乎與一種名為「血玉果」的神祕植物有關！真正令人不寒而慄的是，鎮民並非沒有察覺異樣，只是為了讓孩子考上名校，選擇對於那些失蹤和求救視而不見。

梁詠琪首演台劇

《聰明鎮》並不是直接改編伊藤潤二的單一作品，而是在他的授權與監修下，融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》等多部經典元素，打造出全新的恐怖宇宙。導演謝駿毅透露，最大挑戰在於如何讓這些經典角色「活」在真人劇集當中，而不只是被放進畫面當彩蛋。

《聰明鎮》集結梁詠琪、金馬獎最佳新演員陳姸霏、小S大女許曦文、趙文瑄、天心、温昇豪、蔡淑臻、張書偉等演員陣容，而首度挑戰恐怖題材的梁詠琪亦是首演台劇，她透露拍攝期間照鏡都認不出自己，當時到台灣拍攝還需要隔離，在酒店讀劇本時一直被嚇到心慌！飾演家長會長的天心則形容角色有如人格分裂，對外非常刻薄強勢，回家後就對女兒百依百順，甚至看到女兒都會害怕！