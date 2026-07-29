張與辰MV展覽歌迷冒颱風通宵排隊 預告將隨專車落區宣傳

覽原打算於7月25及26日一連兩日舉行，但撞正颱風「紅霞」襲港，為免歌迷有危險決定濃縮為一日。不過依然有粉絲預早一晚在展覽場地通宵排隊等候。7月25日雖然掛着3號風球，依然有大批歌迷到MV展覽會參觀，張與辰當晚親自到現場與30名幸運粉絲舉行專屬「迷你音樂會」，現場演繹《迷戀有害》外，還讓歌迷即場點唱，最終唱了《LOVE》、《Forever Young》、《魔鬼中的天使》、《你好不好》、《擱淺》及《太傻》等多首歌曲後，再跟30名幸運粉絲逐一合照。

與辰得知有歌迷冒着颱風「紅霞」，通宵排隊相當感動，「真係冇諗過有人願意咁樣為自己排隊，我以前都有為蔡依林同周杰倫嘅活動排過隊，好明白佢哋心情，所以真係好開心好感動，自己可以有班咁支持自己嘅歌迷。」對於活動因颱台「紅霞」襲港令展期被迫縮短，與辰都大表可惜，他預告趁着暑假再落區，親自收集歌迷意見，喜歡《迷戀有害》和國語版《Romantoxic》，「嚟緊8月初會有架新歌嘅專車喺街上面行，我都會上埋架車度，好似謝票咁，哈哈！我都好期待，未試過應該幾有趣，希望到時大家可以街上面偶遇我啦！」他期望活動時天公造美，「希望唔好掛風球同落雨，唔好咁曬，等fans都唔好咁辛苦啦！」