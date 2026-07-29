晴天林創作《每當變硬時》悼何伯離世 網民斥玩大咗要求下架

不過，曾上TVB節目《東張西望》成為話題人物的79歲「何伯」何煊，昨日（28日）傳來肝癌離世消息，晴天林昨晚立即以薰妮的1977年名曲《每當變幻時》改編成《每當變硬時》向何伯「致敬」，當中歌詞提到「辭世回望褲袋邊 每當變硬時 便知何太去」，回顧何伯與何太近年的城中熱話。

屬經典鹹片名

此曲一上架，立即引起網民熱議，有人覺得「人死為大」，直指晴天林今次似乎「玩大咗」，亦有網民在Threads上認同寫：「依單嘢over咗，何伯無論做錯咩，命都無埋，受到嘅教訓足夠有餘，佢都經以因為依個原因而去世。無必要加多腳＋恥笑。」亦有人在晴天林的Facebook上留言要求將此曲下架。同時，也有網民及其支持者大讚歌詞「警世」，更認為「唔係抽水，反而有警世及幫何伯回望人生」，網上聲音有讚有彈。

《每當變幻時》屬粵語流行曲經典，改編自日本歌曲《莎韻之鐘》，由古賀政男作曲，填詞人為盧國沾，於1977年推出時大受歡迎。及至2007年，楊千嬅和陳奕迅主演同名電影，當時楊千嬅亦翻唱《每當變幻時》成電影主題曲。另外，90年代曾有三級色情片《每當變硬時》在香港上映，至今仍成為經典鹹片名之一。