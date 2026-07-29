日落下的彩虹｜唐詩詠為潘燦良挑戰演人母兼人妻 燦Sir：細個就睇佢做戲

ViuTV原創劇《日落下的彩虹》將於今晚(29日)起播出。劇集由不同人物串連成七個發生在彩虹邨的故事。第一集率率先講述斌哥（潘燦良 飾）和斌嫂（唐詩詠飾）一家四口的故事。兩人首次合作並演夫婦，雙方都表示十分開心和舒服。潘燦良指開拍前做足準備功夫，表示自己看很多她的電視劇，聞言的唐詩詠笑言「細細個就睇」。潘燦良開玩笑指：「細細個就睇佢做嘅電視劇喇。第一次合作又有啲新鮮，因為真係正面接觸」。唐詩詠好奇地問對方覺得同現在的她有甚麼不一樣的地方，潘燦良指感覺她更成熟：「以前詩詠做嘅角色比較女仔、單純，但今次呢個角色應該都係我哋少見啲嘅詩詠，係一個好開心嘅合作」。

最想合作演員Top 3 首次拍ViuTV劇集的唐詩詠指能與潘燦良合作是其中一個接拍原因：「導演搵我嘅時候話我老公係潘燦良，有兩個小朋友。我話『吓？潘燦良？有兩個小朋友？好啦做啦！』。因為我好想同燦哥做戲，佢係我嘅 List 入面嘅Top 3」。她坦言看劇本時就已經被夫妻之間的關係感動，希望可以做好今次的角色。唐詩詠又笑指平日在舞台劇中看到的潘燦良有少少「惡」和氣場，但合作過後發現原來對方十分玩得。潘燦良隨即笑言：「其實我怕醜㗎咋，大家誤會」。