林志玲一家放天燈遭檢舉　稱有需要會配合繳納罰款

若後續認定行為違反規定，依《鐵路法》第57條規範，非供民眾通行的鐵路範圍禁止任意進入，違規者可處新台幣1萬元至5萬元（約2,418港元至1.21萬港元）罰款，對此林志玲表示，若有需要會配合繳納罰款，也感謝外界關心，並提醒大家從事相關活動時應選擇符合法規的場所。

平溪天燈文化長年吸引國內外遊客造訪，不過鐵道周邊施放天燈的行為是否合法，近來再度受到關注，據了解鐵路警察局接獲此案的相關反映後進行調查，目前已將案件移送鐵路局處理。

台灣「第一名模」林志玲2年前跟老公、兒子遊平溪留下的放天燈畫面近日意外掀起討論，因拍攝地點涉及鐵道範圍，遭檢舉是否違規。她回應會尊重規定並配合後續處理。

外籍遊客不清楚

但平溪地區放天燈的區域哪些地方可以，哪些地方不行，也長期有引發爭議，有外籍遊客表示，到台灣旅遊時並不清楚哪些地方屬於開放區域，哪些位置禁止進入，認為現場若能有更明確的標示或引導，將有助於降低誤觸規定的情況。

業界也說，從去年底到今年初，市府相關單位曾在平溪試辦「平溪天燈施放示範區」，開放特定時段、特定區域，有限度地允許在鐵道施放，獲得不少好評：「既然試辦證明兼顧安全與觀光具有可行性，希望未來能修正《鐵路法》，建立明確管理機制，讓業者（業界）有規範可遵循、遊客也能安心體驗平溪天燈文化，避免持續遊走在法令的灰色地帶。」