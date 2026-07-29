佘詩曼獲股東譚詠麟欽點 出任再生醫學品牌大使封廣告女王

香港再生醫學品牌昨晚（28日）在深圳舉辦發布會，佘詩曼獲起用成品牌大使，跟譚詠麟、馬德鐘、趙浚承一同主持儀式，同場還有曾志偉等各界嘉賓到場支持。

佘詩曼今次出任成品牌大使，主要是因阿佘建立出專業優雅、堅韌自信的公眾形象，阿佘笑說：「我親身體驗過這個修復皮膚技術，令我最大收穫是keep住靚，keep住後生，其實要持久保養是需要時間，上妝前同睡前都要敷面膜，除了皮膚外，眼部護理都好緊要，靈魂之窗嘛！因為我演出好靠眼神，修復皮膚可以減少細紋，人都變得靚啲！」佘詩曼由新聞女王搖身一變成為廣告女王，深受廣告商歡迎，她說：「我覺得拍劇比較好玩，因為可以將一個角色賦予生命，當遇上一個受歡迎的劇集及角色，可以令我成為品牌大使，用自己小小優點去分享品牌的好處，可以等多啲人知道。」活動上，阿佘與該品牌股東之一的譚詠麟相遇，她笑言入行多年未與譚校長正式合作過，有一次拍MV，但與校長竟然沒有對手戲，如果有機會希望可以合作拍戲，因為她不敢合唱！