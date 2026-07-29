夫妻的博弈｜郭柏妍放下清純形象演「綠茶小三」 搶好姊妹男友大被同眠張頴康

TVB輕鬆愛情小品劇《夫妻的博弈》，將由8月3日起、逢周一至周五晚翡翠台8點半檔播出，陣容包括高海寧、馬國明、何廣沛、郭柏妍、黃智賢、陳曉華、張頴康、游嘉欣及鄧智堅，該劇在內地已率先首播，當中人物的感情關係錯綜複雜，挑戰演狐狸精角色的郭柏妍，今次放下乖乖女形象，於《夫妻的博弈》飾演外表人畜無害、但實則充滿機心的「綠茶小三」！
郭柏妍飾演的潘雪文表面上是姜幸如（高海寧飾）最好的朋友，實際卻誓要搶走好友一切「幸福」，包括幸如的「渣男」另一半施繼威（張頴康飾）！潘雪文在人前假裝清純，冧得不少男同事神暈顛倒，但實情非常小器、多疑又愛爭風吃醋，為了陷害幸如不擇手段。而為了成為辦公室的焦點人物，潘雪文幾乎清一色穿短裙和高跟鞋大晒美腿，又經常扮「無知」引起男同事對她的憐愛「攞著數」！
瘋狂「疊字攻擊」撒嬌
郭柏妍一改固有乖乖女形象，挑戰飾演陷害閨蜜的「綠茶小三」，更與張頴康有不少親熱戲，可謂演技大考驗。雖然未知香港觀眾是否受落，但已有內地網民封郭柏妍為「最美小三」。至於演「出軌渣男」的張頴康，今次角色的性格自大，是愛走精面、對上司阿諛奉承的擦鞋仔，雖然視高海寧為結婚對象，但全因女方任勞任怨兼做「人肉提款機」，實情為追求刺激，他搭上了女友的好姊妹郭柏妍！被公認為實力派演員的張頴康將自私、市儈、狡猾的「渣男」演得十分到位，劇中更不乏「賤男金句」，加上自私自大背後原來是對母親言聽計從的「媽寶」，反差萌極大。
另外，高海寧與郭柏妍拍了一條「綠茶雷達開啟中」的搞笑短片，為《夫妻的博弈》造勢。兩人延續劇中角色，郭柏妍拿着綠茶拿鐵，瘋狂向高海寧撒嬌，要對方喝她喝過的抹茶拿鐵，更頻頻大拋疊字撒嬌必殺技：「幸如如」、「很甜甜的」、「生氣氣」等，不過高海寧不為所動，更露出一副煩厭樣。眼見撒嬌無效，郭柏妍拋出一句：「要不然你打我吧好不好？」豈料高海寧秒回：「那我可就不客氣了！」郭柏妍即嚇到擘大口，最終高海寧當然是「打空氣」。