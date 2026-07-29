夫妻的博弈｜郭柏妍放下清純形象演「綠茶小三」 搶好姊妹男友大被同眠張頴康

TVB輕鬆愛情小品劇《夫妻的博弈》，將由8月3日起、逢周一至周五晚翡翠台8點半檔播出，陣容包括高海寧、馬國明、何廣沛、郭柏妍、黃智賢、陳曉華、張頴康、游嘉欣及鄧智堅，該劇在內地已率先首播，當中人物的感情關係錯綜複雜，挑戰演狐狸精角色的郭柏妍，今次放下乖乖女形象，於《夫妻的博弈》飾演外表人畜無害、但實則充滿機心的「綠茶小三」！

郭柏妍飾演的潘雪文表面上是姜幸如（高海寧飾）最好的朋友，實際卻誓要搶走好友一切「幸福」，包括幸如的「渣男」另一半施繼威（張頴康飾）！潘雪文在人前假裝清純，冧得不少男同事神暈顛倒，但實情非常小器、多疑又愛爭風吃醋，為了陷害幸如不擇手段。而為了成為辦公室的焦點人物，潘雪文幾乎清一色穿短裙和高跟鞋大晒美腿，又經常扮「無知」引起男同事對她的憐愛「攞著數」！