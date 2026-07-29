72歲俞琤痛失兩位親密戰友 「最後一次」開騷疑健康出現問題

現年72歲的俞琤（YT）近日被指健康亮起紅燈，日前YT無預警為個人騷《如果你嚟YUkulele》在風雨下加場，整個talk騷在三小時內完成，但YT卻在尾聲哽咽談到因心臟及健康問題，這次或會是其「最後一次」公開演出，席上600名觀眾聽後大感愕然，並隨即起立報以掌聲打氣。

其實，俞琤近期痛失兩位圈中好友，同屬資深電影人的谷薇麗和施南生分別在今年5月及7月相繼離世，二人跟YT相識數十載，對短時間內接連失去兩位親密戰友，YT悲痛不已，尤其在施南生離世時，俞琤在清晨時分透過社交網連發三個帖文悼念，第一則帖文附上YT從後抱住施南生的照片，上面打上字句「那陣時不知道」。之後她連續發布同一條影片，片段的封面是著名填詞人林夕為俞琤題字的畫作，上面寫着「五百年的回眸 換來今生的擦肩而過。」至於影片則是在其騷《如果你嚟YUkulele》上公開多謝台下施南生的片段，當時更盛讚施南生是華人電影第一位巾幗英雌。近日，卓韻芝在社交網分享俞琤合照，並貼出YT在後台化妝的花絮，可見YT在鏡頭前後氣息不俗，亦精神飽滿，完全不似報道指的身體欠佳。