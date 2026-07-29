聰明鎮｜反應兩極網民狠批年度爛劇 「台版富江」鄭煒齡成功搶fo人氣急升

由陳姸霏夥拍梁詠琪的真人版《聰明鎮》，是日本恐怖漫畫大師伊藤潤二首度授權監修的華語原創劇，昨日（7月28日）分別在香港Viu及台灣Netflix串流上架。 《聰明鎮》找來梁詠琪、陳姸霏、劉修甫、宋柏緯、溫昇豪、炎亞綸和蔡淑臻等紅星助陣，加上更屬小S的20歲女兒Elly（許曦文）處女拍劇，讓劇集未播已令台港兩地觀眾十分期待。

評價彈多過讚 可是全10集的《聰明鎮》一口氣同時上架後，網民反應兩極，當中以負評居多，有人在Threads上留言批評節奏太慢，更有台灣觀眾表示：「看了聰明鎮前30分鐘後默默關掉，還滿開心的前面就這樣，至少不用再浪費時間把後面看完，太難看了。」有人捱不到一集已決定棄劇，更有人把《聰明鎮》封為年度爛劇。香港觀眾亦指失望，劇情慢得來亦拍不出伊藤潤二的詭異風格，雖然女主角陳姸霏令人出戲，但飾演富江的新生代演員Rin（鄭煒齡）卻成功搶焦，獲兩地觀眾大讚靚女。

鄭煒齡在《聰明鎮》中飾演姜玟玥，濃眉大眼兼擁有獨特氣質，一張厭世臉被封為「台版富江」的最佳人選。現年29歲鄭煒齡身高僅156cm，近年她以平面模特姿態活躍網絡，2021年起在台灣起拍攝品牌廣告，也曾為告五人作品《愛在夏天》及獨立樂隊「美秀集團」的《哥哥呀哥哥》拍攝MV。《聰明鎮》是她首次以演員身份接拍的出道作品，網民睇完《聰明鎮》均對鄭煒齡印象深刻，並表示「鄭煒齡簡直是富江本人」，討論度更勝同劇其他資深演員。