濱崎真緒搵蝦頭拜師講「好人」變「好淫」 江嘉敏事隔2年再拍劇

HOY將推出首套處境劇《你的保安 李寶安》，由《死屍死時四十四》的導演何爵天執導，在電影中演保安「李寶安」的李尚正、肥仔保安麥沛東，聯同與阿正合作無間的《卧底旅行團》拍檔盧頌恩(妹頭)合演，江嘉敏、濱崎真緒、劉綺婷(Yanny@Lolly Talk )也有份參與演出。

江嘉敏表示已兩年沒有拍劇，只是不停拍節目，非常開心可以加入劇組，自己收到電話要面試時，也有些緊張，會盡最大努力去演。她又笑言導演非常留意 她的個人生活，並指她已經「dry咗咁耐，係時候享受下！」她表示會跟多位男演員有對手戲，但遺憾是跟李尚正冇對手戲，「睇佢好多電影、綜藝，今次係我第一次見佢真人！我希望可以多啲同佢嘅戲。」

濱崎真緒第一次拍香港劇集，更要挑戰全廣東話拍攝，自己已找蝦頭楊詩敏惡補演技。問到她哪一句廣東話對白令她覺得說出來很難，她就說了一句「好淫呀！」未幾旁邊的工作指濱崎真緒是想做「好人」，令全場笑爆！她說︰「上課的時候，蝦頭老師叫我不要太大壓力，因為今次是演自己，做好自己便可。」談到她為劇組人員帶來小禮物，她說︰「因為我第一次(拍劇)，可能為大家帶來不便，希望大家多多寬待一下。」 Yanny同濱崎真緒也是第一次拍劇，她表示非常緊張，因為要跟前輩們做對手戲，並透露她的角色會出現爭仔的情節。她笑言懷疑阿Yo(郭曉妍)是否給了導演一些著數，她的角色是跟Jeffrey魏浚笙拍拖，自己盼導演可以加幾個靚仔給她。