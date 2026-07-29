李尚正麥沛東想同濱崎真緒多交流 妹頭一見Jeffrey聲音高兩度

HOY將推出首套處境劇《你的保安 李寶安》，由《死屍死時四十四》的導演何爵天執導，在電影中演保安「李寶安」的李尚正、肥仔保安麥沛東，聯同與阿正合作無間的《卧底旅行團》拍檔盧頌恩(妹頭)合演。今日劇集舉行開鏡儀式，導演聯同一眾演員均會現身，其他演員陣容包括魏浚笙(Jeffrey)、Lolly Talk成員郭曉妍(Ahyo)、劉綺婷(Yanny)、劉錫賢、江嘉敏、王耀宏(Meaning)、曾睿智、濱崎真緒以及剛完約ViuTV的葉振弘Marco。

何爵天表示劇集暫定20集，每集廿分鐘左右，劇本會一路拍一路寫，並謂自己拍完《死屍死時四十四》之後很想再跟李尚正及麥沛東。他透露今次以處境劇模式，是因為大家都有很多笑料，盼可以繼續拍，笑謂目標向3千集進發。他又期望未來可以有多些藝人加入，不排除邀請毛舜筠、阿卵楊偉倫 、鄭中基等。問到是否因為出面開戲比較困難，所以改拍劇，何爵天︰「生活本身就係難，咩都難！食啖飯都難！最緊要係好玩！」

李尚正自言要演鐵面保安，基本上要做的一定會做，他透露劇中會有一些神秘角色會出現，而且早前跟他合作的對手也令他覺得驚喜，著觀眾到時留意。妹頭就表示自己的角色會被很多小鮮肉包圍，提到劇集有Jeffrey，妹頭表現興奮，甚至聲線也提高了幾度說︰「勁開心囉！哈哈哈！超開心囉！癡線！王耀宏已經好靚仔，Jeffrey直情係『神』咁！」此時，李尚正提醒還有Marco及麥東時，原本姨母笑的妹頭就回復正常表示「都係！」在旁的麥東就指拍了兩天，從沒見到妹頭如此開心！李尚正立即著妹頭要俾封利是予何爵天及Jeffrey以便要求加戲！

問到李尚正想要甚麼女拍檔，他表示妹頭已經心滿意足，但笑言平日不會帶電話開工，今次就袋足全程方便抄牌，並稱自己最近學日文，所以目標會是濱崎真緒。當問到李尚正及麥東有沒有看過濱崎真緒的作品，二人異口同聲說︰「藝術好廣泛！」並稱自己是從合法途徑欣賞。

麥東首日開工便要拍15小時，他說︰「好開心！係唔覺得攰嘅！同正哥拍好開心，見到佢好多招數！拍電影嗰陣，戲唔多，但已經好有火花，可能阿天見到可以延伸成為一部劇集。」他透露在戲中跟不同女演員有感情線，應該要跟一眾女演員影合照。他又模仿濱崎真緒語氣說︰「我是麥東喜歡的女優。」麥東尷尷尬尬表示「都真係嘅！」問到會不會有床戲，他即說︰「唔好啦！俾佢打下算啦！」