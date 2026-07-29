熊本地震｜YOSHIKI捐千萬日圓賑災 橋本愛神隱一個月上水為家鄉集氣

日本藝能界對災情十分關心，X JAPAN隊長YOSHIKI向來熱心行善，他隨即宣布透過其慈善基金「YOSHIKI Foundation America」，向日本紅十字會捐出1000萬日圓（約48萬港元）賑災。西川貴教亦發文，將透過他為2011年311大地震發起的慈善計劃「STAND UP! JAPAN」，決定為今次地震作出支援。SMAP三位前成員香取慎吾、草彅剛、稻垣吾郎組成的「新地圖」，亦捐出3000萬日圓（約144萬港元）幫助熊本災民。

生於熊本縣的《寄生獸》女星橋本愛，早前與男演員佐藤二朗爆發「騷擾」風波，而在鬧出糾紛後，橋本愛一直沒有更新社交網，直至昨日她得悉家鄉熊本發生大地震後，立刻發文關心，神隱一個月的橋本愛表示：「得知熊本地震的消息感到心痛。由衷祈求大家平安，也請大家務必注意中暑，希望大家的生命都能受到保護。」這次Threads發文，是她自6月28日在IG發布影片後，相隔1個月再度出po，橋本愛也將該貼文轉發至IG限時動態，為家鄉集氣。以福岡為據點活動的女團HKT48，發文透露所有成員及其家屬都平安無事，令粉絲鬆一口氣。