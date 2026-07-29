Marco葉振弘現身HOY處境劇演「送貨勤」何爵天親揭合作原因

HOY將推出首套處境劇《你的保安 李寶安》，由《死屍死時四十四》的導演何爵天執導，在電影中演保安「李寶安」的李尚正、肥仔保安麥沛東，聯同與阿正合作無間的《卧底旅行團》拍檔盧頌恩(妹頭)合演。今日劇集舉行開鏡儀式，導演聯同一眾演員均會現身，其他演員陣容包括魏浚笙(Jeffrey)、Lolly Talk成員郭曉妍(Ahyo)、劉綺婷(Yanny)、劉錫賢、江嘉敏、王耀宏(Meaning)、曾睿智、濱崎真緒以及剛完約ViuTV的葉振弘Marco。

Marco在活動介紹自己的角色是送貨員，名字叫阿勤，戲中人人都會叫他做「送貨勤」，但他未有接受訪問。何爵天透露經幕後朋友介紹認識Marco，當時Marco已離巢ViuTV，有人建議可合作。他說︰「佢做綜藝好笑，好有喜感，好適合演處境喜劇。」

何爵天表示由籌備到拍攝的時間很緊湊，加上又要mark演員的期，劇集預計10月底播放。他希望《你的保安 李寶安》可以長拍長有，暫時Marco只參演其中單元，如果劇集反應理想，不排除加戲，「暫時20集，都係試驗，係呢個電視台嘅開始，嚟緊希望可以拍好多季。」他表示Marco主要跟盧頌恩(妹頭)有對手戲，問到Marco是否很緊張，他笑言自己也緊張，因為只拍了一日，仍需時間互相了解。