日落下的彩虹｜唐詩詠拍劇瞓足8粒鐘 潘燦良重遊舊地懷念童年

新城知訊台節目《梨事會》的主持葉文輝（啤梨），請來ViuTV新劇《日落下的彩虹》的導演劉偉恆，及劇中演員唐詩詠、潘燦良、葛綽瑤（YoYo）今晚齊齊接受訪問。導演劉偉恆與啤梨識於微時，兩人互推對方是電台前輩，相當搞笑。劉偉恆坦言一直想拍一些「有血有肉」的作品，除了講屋邨，劇中亦有夫妻、父子、朋友、街坊之間的貼地人情味。久未拍劇的唐詩詠更大談首度過檔的趣事。

彩虹邨重建在即，劇集今晚首播，講述七個發生在彩虹邨的小故事。由唐詩詠與潘燦良演夫妻的故事打頭陣，兩位第一次合作便演夫妻，又有蘇文濤及許軼飾演的兩個子女，燦哥指開拍前已經睇好多唐詩詠的劇集。唐詩詠自爆接拍原因：「導演一講老公係潘燦良，又第一次做媽媽。通常夫妻線婚姻出問題都係男方出事，今次角色我好驚訝，原來係女方做錯。」

她直言被角色的夫妻關係打動，每場戲都畀足energy去演。啤梨問她拍竣後有沒有先一睹為快，她答：「有得睇嘅咩？以前個台得汪阿姐可以咁做囉。」，她又讚此劇一日一組戲，有八小時休息睡眠充足，以往在大台外景及廠景緊接，沒這麼多時間休息。導演在前期與演員們傾劇本花好多時間，方向清晰，亦令她拍得放心又開心。