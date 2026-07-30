Jer柳應廷抱恙上陣自命「鬼影擒拿腳」 陳健安大病初癒激瘦5磅(有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)、陳健安、蘇皓兒、Kylie C.、ROVER成員希晉、卓金樂(Kim)和雷濠權(Jason)、郭思、張馳豪、連家穎、陳健安(安仔)、黎展峯等，今晚(29日)冒雨接受賽前特訓，備戰9月5日舉行的《903 GO GOLD GOAL足球賽》，Jer戴著口罩現身，安仔則明顯清減了，原來早前剛度過40歲生日後，安仔大病一場，近日才退燒康復，「瘦咗5磅，錯有錯著，因為之前世界盃每晚睇波至少食1至2包薯片，一個人食咗十幾廿包薯片，仲有朱古力，(食到病？)無乜直接關係，但有少少間接關係。」他解釋那段日子工作忙兼睡眠不足，相信是致病主因。

Jer自言向來氣管敏感，近日轉天氣致有幾聲咳，「我不嬲咁強壯，無事嘅。」談到日前(27日)拍攝《8點直樂VIURIETY》的「Jer之怒吼」，Jer高呼「我冇獎金，我就反枱」時中氣十足，兩位兄弟Frankie和Tiger都被嚇一嚇，片段在網上洗版，更被改配會不同反枱處境如「冇人工加」、「我唔撈喇」「被放飛機」等，他笑言，「冇心得架，我都估唔到咁高，垂直360落返原地。」他表示是公司安排的劇本，但事前彩排好斯文。Jer在節目玩試食遊戲大獲全勝，他笑言拍節目嘗美食也不錯。問到安仔可有興趣與Jer來個飲食battle時，他立即耍手擰頭，「仲食？唔好啦，咁難得輕咗5磅，而家Keep住幾好。」

首次與女足「螢花」隊員同場，兩人笑言有外觀上較「著數」，提議讓女隊員落場，兩人可合力守龍門。問到兩人的絕招時，「風之子」Jer就笑言用「獅吼功」嗌到入龍門，被安仔大讚「起腳快」，Jer沾沾自命「鬼影擒拿腳」；安仔就自言可唱高音或踢波有感情。曾香港足球青年軍的他，即席示範「花式啲波」。

爆笑玩10米接力

談到MIRROR團綜留港拍攝，Jer回應：「無辦法buget所限無得出國，(幾時知？)我睇訪問(隊長Lokman)先知，之前唔知架。」問到若重回昔日拍團綜的營地如烏溪沙或南丫島如何？Jer驚問：「又烏溪沙？我覺得要搞個運動會。」安仔立即和應，自言想參加50米，「試過跑100米，最後20米通常都被人追過，回憶唔係幾好。」Jer則說要跑10米，兩人一唱一和大暴走，爆笑話要玩埋接力賽。

濕身合唱《水刑健身室》？

問到工作近況時，陳健安剛推出包辦曲詞的新歌《悲傷的後勁》，自言已7年未填詞，希望大家細心欣賞。Jer就預告8月將推出新歌，現正構思MV造型。談到陳卓賢在個唱大騷胸肌，Jer大讚Ian好大隻，至於幾時輪到他騷肌時，安仔即用手拍打他的胸肌：「啪啪聲！」Jer重申，「人哋除衫又唔代表我要除衫，當有一首歌啱除衫我就會除。」不料安仔隨即建議：「《水刑物語》都啱嘅，落住雨唱，整首《水刑健身室》。」