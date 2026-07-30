蘇皓兒Kylie C自封「螢花」雨神無懼打水戰 余德丞回應友人司機涉酒駕

商台將於9月舉辦《903 GO GOLD GOAL 足球賽》，昨晚歌星City隊和903 United的部分隊員於長沙灣冒雨進行賽前特訓，DJ代表余德丞Dickson與蘇皓兒(Chloe So)和Kylie C.(鄭杞瑤)齊齊受訪。談到在大雨下練波，「螢花」出身的Chloe和Kylie C自言已習以為常，因「螢花」從被成立練波到比賽，不時要打水戰，Kylie C笑言，「只要有我地呢班足球女將，通常都係落雨，好似永遠無好天(「螢花」係雨神？)，成隊都係，總之呢班女仔都會。」

面對兩位女將，Dickson揚言絕不讓步，惟一例如是射門，「如果女士守龍門一定會讓，拳腳無眼，陣間射親唔好，尤其射親塊面食波餅就唔好。」Chloe和Kylie C聞言，即表示要安排女生守龍門。問到男女同場，女生可會感輸蝕，Chloe就認為5人足球，場地較細，相信女生較能應付。Kylie C亦表示平時有練體能。問到預估的個人入球數目時，Dickson估計比賽可入3球，Kylie C就豪言要比他多入一球，Chloe則謙說有入球已滿足。

Dickson上月飲宴後乘好友車離去，司機涉酒駕被捕，他直認是乘客之一，「去飲啲朋友你知有幾熟呼，一年先見一次，(有無飲醉？)都係一般大家去飲嘅程度，(所以做乘客，不揸車？)當然：」至於友人是否酒駕？他重申，「呢個唔清楚﹃」