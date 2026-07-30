ROVER三子收工為亨仔送驚喜：讀咗10年終於畢業

商台將於9月舉辦《903 GO GOLD GOAL 足球賽》，昨晚(29日)歌星隊和商台DJ隊部分隊員於長沙灣冒雨進行賽前特訓，ROVER成員希晉、卓金樂(Kim)和雷濠權(Jason)三缺一現身，原來撞正陳鎮亨(亨仔)的畢業禮，3子更準備練波後驚喜現身，Kim表示：「戥佢開心，讀咗10年終於畢業！佢本身以為我地唔到，所以係surprise。」談到亨仔早前在IG限時動態分享做地盤開工做兼職的照片，引起迴響，希晉：「反正不影響工作，有時間再做多份工。」Kim認為做兼職亦屬平常事，「佢再精神咗，除咗做Gym可以，吸收下陽光，佢意願之一都係曬黑啲。」

Jason與女友放閃吸Like

問到ROVER最好球技的成員，希晉和Jason齊齊指向隊長Kim，Jason笑言：「球技嚟講，得一個人有。」Kim補充說，「只有0和1，佢地係0，我係1，但我對比其他人，都係廢。」他自言踢左翼，至於3位隊友，笑指Jason身位細，適合做前鋒，希晉做後衛，亨仔就負責守門。談到有今次有螢花女足加入，Jason直言不想同場，絕非擔心女友呷醋，「因為女仔都勁過我，好難睇！」談到他與女友早前在社交平台放閃，分享兩人去旅行影的sweet爆短片，Jason笑言，「佢好驚訝，因為未試過咁多人睇。其實一齊去旅行，佢講咗好耐一齊影輯相，就搵咗個攝影師同我地影。」既然反應理想，問到可考慮拍下集時，Kim就搶白道：「下集影婚紗相！」Jason措手不及，笑言屆時自己穿婚紗，兩兄弟立即和應。