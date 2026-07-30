朱晨麗離巢結束15年賓主關係 撰文逐一感謝多位伯樂

朱晨麗於2011年參加香港小組入行，當時有「翻版陳法拉」之稱獲無綫安排頂替受傷的陳法拉拍重頭劇《名媛望族》，分別與馬國明、吳卓羲合作並飾演情侶，該劇是其加入無綫後首部參演的劇集。由於當時朱晨麗的廣東話一般，加上演技極幼嫩，惹來負評，但無綫給予不少重要角色讓她演出。她於2017年憑《超時空男臣》贏得「最佳女配角」。不過，自19年指控洪永城拍《多功能老婆》時，自行添加「啜戲」，鬧出「鹹豬嘴」疑雲後，朱晨麗便被投閑置散，幕前演出大幅減少，直至今日她在社交平台宣布離巢。

朱晨麗寫下長文逐一多謝入行以來遇過的伯樂，並貼出不少工作照片，當中也有拍攝《大醬園》時的幕後花絮，但全都不見舊愛何廣沛的踪影。 近年她被拍得與富二代史昊洺 來往甚密，史父是香港中華廠商聯合會會長史立德，父子同是擁有多隻馬匹的馬主，朱晨麗更不時陪同史家出入馬場，就算有望做少奶奶也好，但她始乎對幕前仍有興趣，她寫道：「這次離開並不是道別，只是人生演藝路轉向新的章節。TVB永遠是我尋夢的起點，與各位前輩、監製結下的情誼從未褪色，往後若有契合緣分，亦期待再度相遇。未來我還是會一如既往的保持初心，在演藝道路上繼續堅持熱愛，還會嘗試更多不同領域的故事，也請大家繼續多多支持多多指教。 願舊地安好，所有人一切順利，我們後會有期。」

踏入演藝圈的起點，從2011年當選香港小姐冠軍起，走進電視城一晃十數載時光，今日正式與TVB結束多年合約，告別這段滿載成長的旅程。 猶記初入行拍攝《名媛望族》時手足無措的自己，後來《衝上雲霄2》《超時空男臣》《多功能老婆》《法證先鋒4》《美麗戰場》等作品，一個個角色打磨演技，這片舞台給予我無數機會、試錯的空間與被看見的機會。 感謝香港小姐何小慧監製，給予我踏入演藝圈的入場券，讓當年懵懂的我有機會站在鏡頭前； 感謝莊偉建監製，是人生第一個願意大膽啟用我的監製，當初毫無經驗的我，多得你願意給我嘗試的機會；

多謝王偉仁監製，交出我演藝路上第一套擔正女一的作品，是你讓我確立作為演員的價值； 十分感謝鐘澍佳總監製，拍攝期間不吝指點，願意為我重拍鏡頭，細心打磨每個畫面，只為讓我的表現更加出彩. 亦要感謝在車上也不忘嘗試打電話推薦我入劇組幫我接工作的樂易玲樂小姐. 永遠緬懷剛離世的梁材遠監製，《大醬園》是他效力無線數十年、退休前最後一套監製作品，拍攝期間材叔待人溫厚、對劇作執著認真，從他身上獲益良多，能夠榮幸參與到材叔在電視生涯的最後一章，對我而言是極珍貴的緣分。感恩遇見，願材叔一路走好。

在此由衷感謝電視台多年來的栽培，感謝每一位與我合作過的監製、導演、台前幕後團隊、曾經帶教我的前輩同事，一路包容與提攜，所有拍攝現場的笑與汗水，都會成為我最珍貴的回憶！ 感謝一路以來支持我的觀眾，多年來透過螢幕陪我走過一個個故事！ 這次離開並不是道別，只是人生演藝路轉向新的章節。TVB永遠是我尋夢的起點，與各位前輩、監製結下的情誼從未褪色，往後若有契合緣分，亦期待再度相遇。 未來我還是會一如既往的保持初心，在演藝道路上繼續堅持熱愛，還會嘗試更多不同領域的故事，也請大家繼續多多支持多多指教。