黃淑蔓圓夢新歌獲鄭伊健加持 為新歌手《Hey Feanna》拍MV封「蔓歲姐」

黃淑蔓（Feanna）推出全新勵志單曲《Hey Feanna》，她形容創作班底「無敵」，由馮允謙（Jay）作曲、梁嘉茵（Serrini）填詞，賴映彤編曲及監製。而MV更是「高顏值」陣容，Feanna指一直向公司許願希望MV有「帥氣男主角」加持，今次終於願望成真，不僅邀請到重量級前輩鄭伊健客串飾演黑膠唱片店老闆，還有兩位高顏值小師弟江博熙（Hei）與楊煜謙（Nicolas）演出，拍攝當日Feanna萬歲台前幕後飲料作回禮，被封「蔓歲姐」！

伊健不但擔任MV男主角，更化身「客席主持」進行探班訪問，與Feanna打打鬧鬧，充滿歡樂氣氛。Feanna笑說：「依家我嘅心情非常緊張、刺激、興奮，因為我哋有個『嬲』字，左右兩位都係英俊瀟灑嘅男士，我特別感恩，多謝大家演出我嘅MV。」她表示MV劇情講述自己飾演一位「迷失少女」，在試鏡頻頻失敗的迷惘路上，無意中走進了一間黑膠唱片店，並遇上了由伊健飾演的店老闆，Hei和Nicolas則飾演店內各有故事的顧客。Hei說：「我飾演一個好怕醜嘅學生，唔敢去追求一啲嘢，嚟到呢度有佢哋幫助後得到勇氣。」

雖然伊健是即興主持，但他做足功課，他對Hei說：「聽講你入娛樂圈之前係打波。」Hei回答是打羽毛球，Feanna自言中學時也是羽毛球訓練班成員，卻被伊健取笑：「人哋係教練嚟㗎！」然後轉向Feanna說：「聽講你最近攞好多獎，攞咗電影獎（第44屆香港電影金像獎『最佳原創電影歌曲』），又喺歌唱節目攞咗音準獎，現金獎？」Feanna耍手否認獲得現金，伊健打蛇隨棍上：「唔怪之得今日少咗啲嘢，冇人萬歲囉！」Feanna立即解釋已準備飲品慰勞大家，還笑言拉埋伊健夾份。伊健即扮勞氣說：「嘩，我嚟拍MV、做埋主持，仲要AA？」非常搞笑。而伊健頭號粉絲、樂隊Nowhere Boys主音Van突然探班，被Feanna踢爆他追星。