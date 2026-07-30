周啟生質疑音樂課程搵笨 伍仲衡連環出PO還擊：有人總喜歡用鍵盤撩事鬥飛

言論向來惹火「樂壇判官」周啟生每隔一段日子就會挑火頭，繼MIRROR、林家謙、陳蕾、楊千嬅之後，今次論到曾任《中年好聲音》評審、音樂人伍仲衡。早前伍仲衡聯同通利琴行開辦一個名為「3小時教識你即彈即聽 Play By Ear」的音樂課程，有關課程推出之後，反應熱烈，不少人希望加開幾堂。伍仲衡指現時很多人會彈琴，但一拿走樂譜便簡單到連生日歌也不會彈，所以會教大家「 Play By Ear」，學識一些技能，訓練一下耳仔，希望大家彈琴時可以在沒有樂譜的情況下彈到歌曲，做到一些即興演出，甚至改歌。他透露已經準備好大量notes及一些測試予報名人士。

不過，樂壇判官似乎未有了解到伍仲衡的課程內容，「學音樂，三年作為一個單元都未必夠。3小時就學識？你有多餘錢，就當跌咗都冇所謂，可以去試吓玩。我估唔到通利琴行都會搞啲咁嘅嘢。唔通末世真係來臨了？諗深一層，搵食艱難，各施各法各菩薩啦，希望大家都搵到錢開開心心。」之後又在留言區寫下自己學音樂生涯，表示「根本上呢個世界冇嘢係速成！」

翌日周啟生又張貼了一張周國豐對《中年好聲音5》停辦一年的感受報道截圖，諷刺對方「為兩餐乜都肯制啦前世！我真係走寶，因為一集都未睇過！」