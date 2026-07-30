VIVA再戰排球明星賽 VALC開波勁Charm圈粉

第二屆《香港YouTube排球明星賽》日前於灣仔修頓場館順利舉行，搞手波仔（Boris）由去年屯門中學玩到今次入修頓大場，不過遇著八號風球，幸好颱風走得快，比賽才能夠如期進行。 主力袁澧林因颱風缺席 這次比賽由波仔自資。他指楊天字（Angus）、VIVA成員VALC及Ada兩屆都有參與，兩名女生今屆進步好大，打了一場精彩的比賽。雖然颱風令到幾位嘉賓在外地未能回港，其中一個更是主力袁澧林（Angela），令黑隊只能剛好夠人打足全日，體力消耗超大。

找來梁浩賢特訓 VALC指今年波仔找來好友、香港男子排球隊成員梁浩賢為他們特訓，學會特定的防守及不同的企位。去年她打接應二傳的位罝，今年一樣，但整件事清晰很多，「知道要接多啲前網貼波位，所以大家見到嘅進步就係呢度。」她又說今年態度比去年認真，不再當fun game打，「知道係一場competition，玩得開心之餘仲認真對待。」比賽後，不少網民於社交平台瘋狂討論VALC的表現，「依家入坑Viva會唔會太遲，尋日第一次見VALC好charm」、「VALC真係好charm 好鍾意睇VALC開波」、「超愛VALC嘅開波」。看來認真是有回報，這次VALC成功靠開波圈粉。

Ada轉打大錘打到有火 至於Ada，坦言上年太畏懼發揮不到，所以今年承諾波仔一定會進步重來。Ada經梁浩賢教路下，對排球了解更多，「點樣防守或者foot work，我都學到好多。訓練咗大概5堂左右，可以講話係雞精班，希望大家可以見到我嘅進步，少少都好。」今年Ada轉打大錘，跟細佬輪流換位，狀態比起上年沒那麼「心虛」，更謂自己「有火咗」，「最sweet嘅係隊友成日提我記得帶護膝，又成日send溫馨提示，令我覺得大家好想見到我有準備、有信心咁參與比賽。」