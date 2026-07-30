曾比特赴上海廣東歌派對 埋身玩音樂猶如赤裸

曾比特（Mike）日前以香港唯一代表歌手身份，獲邀出席香港電台於上海舉辦的「十大中文金曲──上海金曲匯」活動。這次盛事包括為期三周的「香港唱片足印展」，展出港台音樂資料庫大量珍藏，包括約130張不同年代的經典黑膠唱片、歷年十大中文金曲獎座及場刊等珍貴物件，絕對係樂迷嘅集體回憶。晚上更舉行廣東歌派對之夜。

盼出七彩黑膠碟

講到黑膠唱片，Mike表示如果有機會推出黑膠碟，外表一定要夠搶眼，「外觀上希望係七彩顏色，令人望到都好開心。」音樂類型則與「七彩黑膠」完全相反，拒絕花巧，「反而會偏向簡化，盡量以最純粹的音樂去打動樂迷。」