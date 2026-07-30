馬浚偉轉工現身BB展 吸引媽媽級fans幫襯帶動銷情

馬浚偉在展覽接受訪問，曾任銷售員的他表示：「其實對我嚟講係一個好親切嘅回憶，好多人都唔係咁清楚，我入娛樂圈之前其實係個sales，同埋我以前係賣教科書，同埋化工原料，以前我年年都有參加展覽。」很習慣到展覽，又謂：「大家都知道，我冇乜明星格，我比較鍾意貼地少少。」多得馬仔落場，首天已有不少產品售罄，比起預期理想，未來三天亦會繼續撐場，他預計人潮最多會是星期六及星期日，笑言到時會扮公仔吸引大家幫襯。馬浚偉轉工後，一個月有有一半時間留在內地，他稱目前沒有影響他的生活模式，每朝也是大清早5時起床：「呢度同我之前新城唔同，之前係24小時，依家呢度係商業大廈，我太早返去冇冷氣，8點先開冷氣，我返到去係冇用。」問到有什麼最難適應，他說：「最難適應啊？我成日想唱歌囉！」他不會再以商業形式大展歌喉，但若為寵物作慈善演出，他絕對樂意在站舞台，並預告即將會再開直播唱歌跟fans作網上互動，強調開live並非帶貨。

談梁材遠離世

最近，中國揭陽四名男童在街頭虐狗，母狗「旺旺」被棍打點火焚燒，其幼犬遭戳擊；馬仔談到此事時坦言十分心痛，他指愛護小動物及寵物要好好教育，自言今後除做好自己工作外，更會以合法方式去推動支持流浪貓狗及愛護動物，以及希望香港或內地可以立法去防止虐待寵物。

人稱「材叔」的前TVB資深監製梁材遠日前離世，馬浚偉當年跟對方多次合作。談到材叔死訊，他坦言相當難過：「今年4月我先至同佢通完WhatsApp，我哋約緊食飯，當時啱啱準備要轉工，我又未同佢講住，佢問我幾時見面，我當時答佢8月左右。」憶起在TVB時起用他最多的監製就是材叔和梅小青，大家最後一次見面是三年前在沙田碰面，亦得知對方健康一般，沒料到卻收到噩耗，之後會出席材叔喪禮送他最後一程。