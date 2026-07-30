何猷啟孖第二任太太現身BB展 造人成功為何家再添新成員｜獨家捕獲

賭王何鴻燊三房公子何猷啟（Orlando）私生活一向低調，自六年前與齊嬌離婚後，去年初曾傳出撻著內地女星鍾雅婷，但二人感情卻無疾而終。去年，何猷啟以東華三院主席身份，帶一班東華三院名下的中小學生前往西班牙交流，除了有一班總理隨行外，更有猷啟的另一半，當時猷啟在旅途期間向女友求婚，網上亦流出當日交婚成功的照片。

前妻每月袋30萬 35歲的何猷啟已展開第二段婚姻，其現任妻子鄒瀚婷（Fiona）來自內地，活躍香港名流界，他月前已攜第二任妻子公開露面，參加家族重要場合，包括於2026年5月參與何超蕸的喪禮，其新婚妻子身材高挑。猷啟偕太太Fiona近日現身灣仔會展，齊到全港最大型嬰兒及兒童用品展覽「第34屆國際嬰兒、兒童用品博覽」（荷花BB展2026）拍拖掃貨，似乎兩人婚後已造人成功，迎來愛情結晶品。Fiona昨日穿上一身全黑打扮，與猷啟一同戴口罩低調行BB展，雖然女方未有明顯的懷孕特徵，但見她留心到每個攤位了解產品，亦有細心聽售貨員講解，猷啟則全程傍實兼負責埋單，為屋企新成員積極物色嬰兒用品。