復仇的人｜劉青雲讚鄧濤專注Marf有膽色 對施南生梁材遠離世感婉惜

劉青雲、蔡少芬、邱彦筒（Marf）、鄧濤等今日到港島區學校拍攝新戲《復仇的人》。青雲今次夥拍不少新演員合作，他表示高興，覺得他們很專業、投入，演的時候交出真感情，「好enjoy睇佢哋做戲，佢哋好多個真眼淚，好似水做咁，我幾日都喊唔出，佢哋一嚟就喊！」他又指新演員不用向他偷師，謙稱自己沒有東西讓他們學習。

他特別點名讚鄧濤，指她非常清楚自己的角色要做甚麼，是很專業的演員，「現在百分百專注工作，唔會做不必要嘅嘢。」他又大讚Marf好犀利，「好有表演慾、好有膽色」，而且指對方做某些動作比男仔更好，表現得好好。他又笑言自己初入行時，也是很大及有膽識，有個人睇法，所以見到他們如見到以前的自己。他亦不覺得新演員很怕凍，盼他們有多些機會。

早前有網民在港鐵車廂捕獲，他更舉V手影相，他直言平時愛過海坐港鐵，因為一定最快，自己平日外出會戴口罩、帽，但沒料到途人憑他的眼睛及步姿認出。

提到四哥謝賢、施南生及梁材遠先後離世，青雲坦言很婉惜，他指四哥是一個很瀟灑的人，以前在TVB時曾有合作。他大讚施南生是位出色女性、胸襟很廣闊，欣賞她做人處事，但始終死亡是人必須經過的過程。他又提到梁材遠監製的《新紮師兄》是當年很多新演員的成名作，包括自己在內，很多謝材叔當年起用他。