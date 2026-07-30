94歲修哥急性膽管炎 ICU昏迷4天走過鬼門關

現年94歲的胡楓（修哥）早前被問及謝賢離世回應時，其家人當時回覆修哥身體抱恙，情況令人擔憂。
今日修哥在社交網與新抱Jojo拍片，新抱代他交代情況，指修哥早前因急性膽管炎引發膽石堵塞，病情危急，被送入伊利沙伯醫院深切治療部（ICU），期間因呼吸困難需要插喉，並昏迷了整整4天。
呼吸困難須插喉
Jojo說：「早前爸爸唔舒服，我哋同人哋講爸爸中咗新冠，同埋因為流感高峰期我哋唔俾佢出街。其實佢係好危急嘅膽管炎，入咗伊利沙伯醫院嘅ICU嘅。頭尾都昏迷咗4日，因為要插喉，當時嘅呼吸係好唔OK嘅，醫護人員話要插喉先至可以幫到佢。」
她表示醫生形容修哥是「在天堂打了一個轉」，指他福大命大，因膽管炎可以引發嚴重併發症，細菌入血或導致敗血症，足以致命，幸好修哥及時治療。
被五花大綁
修哥憶述昏迷後醒來情況：「我一睜開眼個環境好陌生，醫護人員問我叫咩名，我答中咗佢好開心，雖然係醒咗，但非常辛苦，因為我被五花大綁，唔俾我抓到塊臉，又唔可以掂到心口嘅候管。雖然辛苦，但醫護人員好照顧我，據我所知，醫院杏林高手對我好好，好悉心調理，有一次我差唔多在睡夢中摸到一雙手，點解你對手咁凍，佢話剛洗手，我感到佢內心嘅熱情，對我非常好。」
夢見親友獲鼓勵
他又指在睡夢中不斷想起家人及朋友，獲極大鼓勵。他說：「家人、仔女、新抱、弟妹，所有嘅朋友，我都想見返，佢哋關心我嘅片段，仲諗起平時好多網友鼓勵我，所以呢段時間都有諗起你哋。我喺夢中同自己講，要同好友、家人見返一面，我依家做得到。我會同大家傾偈、見面，仲要多謝咁多年做我演唱會嘉賓嘅朋友。」