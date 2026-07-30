94歲修哥急性膽管炎 ICU昏迷4天走過鬼門關

Jojo說：「早前爸爸唔舒服，我哋同人哋講爸爸中咗新冠，同埋因為流感高峰期我哋唔俾佢出街。其實佢係好危急嘅膽管炎，入咗伊利沙伯醫院嘅ICU嘅。頭尾都昏迷咗4日，因為要插喉，當時嘅呼吸係好唔OK嘅，醫護人員話要插喉先至可以幫到佢。」

她表示醫生形容修哥是「在天堂打了一個轉」，指他福大命大，因膽管炎可以引發嚴重併發症，細菌入血或導致敗血症，足以致命，幸好修哥及時治療。

被五花大綁

修哥憶述昏迷後醒來情況：「我一睜開眼個環境好陌生，醫護人員問我叫咩名，我答中咗佢好開心，雖然係醒咗，但非常辛苦，因為我被五花大綁，唔俾我抓到塊臉，又唔可以掂到心口嘅候管。雖然辛苦，但醫護人員好照顧我，據我所知，醫院杏林高手對我好好，好悉心調理，有一次我差唔多在睡夢中摸到一雙手，點解你對手咁凍，佢話剛洗手，我感到佢內心嘅熱情，對我非常好。」