Jeffrey做Nancy新MV男主角 感覺「由內到外再由外到內」

歸綽嶢Nancy Kwai繼上一首毫無保留表達心意的派台單曲《You know I love you?》後，近日推出新歌《How could you?》，由Matt Chow作曲、甄敏延填詞、Dick Wong編曲及周錫漢監製。她曾透露今年將推出全新概念大碟，以「Q&A」為核心主題，每首歌曲都是一次對自己內心的靈魂拷問。新歌直接道出Nancy認為在感情中最不能夠接受的一句：「希望做回朋友！」

不接受「分手亦是朋友」

在感情中愛恨分明的她認為，最令人難受的往往不是分開一刻，而是感情走到盡頭時，對方為尋求情感上的「體面」而稱「希望做回朋友」。她覺得與其拖泥帶水，不如乾脆徹底退場，才是對自己最好的選擇！Nancy說：「喺感情方面，我係一個好決絕嘅人嚟，我完全接受唔到『分手亦是朋友』呢個講法！即使我再鍾意嗰個人都好，如果佢咁樣同我講嘅話，我立即一秒清醒，認為呢個人唔值得我為佢繼續傷心！」