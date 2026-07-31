Jeffrey做Nancy新MV男主角 感覺「由內到外再由外到內」

歸綽嶢Nancy Kwai繼上一首毫無保留表達心意的派台單曲《You know I love you?》後，近日推出新歌《How could you?》，由Matt Chow作曲、甄敏延填詞、Dick Wong編曲及周錫漢監製。她曾透露今年將推出全新概念大碟，以「Q&A」為核心主題，每首歌曲都是一次對自己內心的靈魂拷問。新歌直接道出Nancy認為在感情中最不能夠接受的一句：「希望做回朋友！」
不接受「分手亦是朋友」
在感情中愛恨分明的她認為，最令人難受的往往不是分開一刻，而是感情走到盡頭時，對方為尋求情感上的「體面」而稱「希望做回朋友」。她覺得與其拖泥帶水，不如乾脆徹底退場，才是對自己最好的選擇！Nancy說：「喺感情方面，我係一個好決絕嘅人嚟，我完全接受唔到『分手亦是朋友』呢個講法！即使我再鍾意嗰個人都好，如果佢咁樣同我講嘅話，我立即一秒清醒，認為呢個人唔值得我為佢繼續傷心！」
年度最高顏值MV
新歌MV一如她過往的MV赴外地取景，更有男神魏浚笙Jeffrey擔任男主角，華納高層於社交平台發布Jeffrey公主抱抱起Nancy的MV幕後花絮片段，短時間內已經高達18萬人次觀看，有網民留言「今年係咪最高顏值嘅MV？」、「睇到呢一幕都唔知羨慕Jeffrey定Nancy好。」
談到MV趣事，一向無厘頭的Jeffrey笑說：「我覺得情節就係嗰個韓式背後擁抱，我覺得今次成個感覺好流暢，同埋大家個表情好到位。我哋將個感覺係由內到外再由外到內滲出來！」Nancy聽罷在旁一直笑不停表示：「我明你講咩㗎，只不過我唔識重新包裝過再講返出嚟！哈哈！」Jeffrey續說：「同埋喺最後我哋需要一個好sad嘅ending，要喊！其實我當時望到你已經喊，即係嗰種感動⋯⋯你個背影好touch到我！」