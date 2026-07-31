寶珮如每食一口飯都記住袁潔儀 若時光倒流願返車禍後重新經歷一次

寶珮如到新城廣播接受李有毅（Ben）及李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，她細數入行、車禍、重生到婚姻的經歷。並提到1999年嚴重車禍後，要捱過逾20次手術及7年復康期，甚至因經濟困難與情緒低潮陷入低谷，幸得袁潔儀在最艱難時相助，成為她口中的「天使」。
獲周梁淑怡改名
寶珮如原名陳佩如，入行時獲周梁淑怡改名做「寶珮如」，她笑言當年在「藍」與「寶」之間二選一，最後揀了聽落更開心的「寶」，因為自己童年已經不快樂，最想換來一個快樂的人生。她又提到，三歲時父親離家，母親一手湊大她與弟弟，住過茶果嶺木屋，童年要幫補家計，早已學會自立。她回憶入行其實是因為當時男友駱達華拒絕帶她去睇拍戲，她便膽粗粗參加《未來偶像爭霸戰》，結果因為好勝而意外踏足演藝圈。寶珮如形容，那段時間是「萬千寵愛」，有經理人公司力捧、有人接送、有人打點衣食起居，對比童年匱乏，反差大得近乎不真實。
嘴唇多次修補
不過，人生轉折很快到來，寶珮如在1999年遇上嚴重車禍，面骨、牙骨、盆骨、鼻骨等多處受傷，嘴唇更要多次修補，長期靠食流質食物，亦因醫療費用花光積蓄。她坦言當時最驚不是破相，反而怕自己要長期臥床生活、無法再走路，苦難中她更曾經嘗試輕生。七年來做了20幾次手術，期間一直瞞著媽媽，扮有工作照俾家用；袁潔儀在她最窮困時不斷主動借錢相助，寶珮如邊說邊哽咽：「我每食一口飯，都記住這個天使。」她形容圈外丈夫鄧秋雄（Matthew）是信仰帶來的禮物，兩人在教會分享見證時認識，再到拍拖、兩個月內他已求婚，在單親家庭長大的她最初抗拒，最後兩人經過婚姻輔導才結婚。被問到若有時光機，最想回到哪段光景？她想也不想便表示最希望回到車禍後，她強調，能夠成為現在的寶珮如，正是因為那場意外帶來的苦難，令她學會謙卑、感恩、忍耐，倚靠着信仰找到人生的出口。