寶珮如每食一口飯都記住袁潔儀 若時光倒流願返車禍後重新經歷一次

寶珮如到新城廣播接受李有毅（Ben）及李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》訪問，她細數入行、車禍、重生到婚姻的經歷。並提到1999年嚴重車禍後，要捱過逾20次手術及7年復康期，甚至因經濟困難與情緒低潮陷入低谷，幸得袁潔儀在最艱難時相助，成為她口中的「天使」。

獲周梁淑怡改名 寶珮如原名陳佩如，入行時獲周梁淑怡改名做「寶珮如」，她笑言當年在「藍」與「寶」之間二選一，最後揀了聽落更開心的「寶」，因為自己童年已經不快樂，最想換來一個快樂的人生。她又提到，三歲時父親離家，母親一手湊大她與弟弟，住過茶果嶺木屋，童年要幫補家計，早已學會自立。她回憶入行其實是因為當時男友駱達華拒絕帶她去睇拍戲，她便膽粗粗參加《未來偶像爭霸戰》，結果因為好勝而意外踏足演藝圈。寶珮如形容，那段時間是「萬千寵愛」，有經理人公司力捧、有人接送、有人打點衣食起居，對比童年匱乏，反差大得近乎不真實。