女歌迷台上疑冷淡遭Usher請落台　當事人自辯：他大汗難聞(有片)

美國R&B歌手Usher與Chris Brown近日在田納西州舉行巡演，在Usher表演期間，一名女歌迷被邀請上台為演唱對象。詎料女歌迷既沒半點喜悅，反應冷淡加上表情僵硬，令Usher無法進行互動表演之餘亦非常無癮，隨即喊停表演請她落台，事件引發網民熱議。
綜合報道，事發於上周六(25日)在Usher與Chris Brown合作的《The R&B Tour》。47歲的Usher在表演環節中赤祼上身展現一身健碩肌肉，場內歌迷亦熱熾投入，期間工作人員邀請現場一名女歌迷上台坐在擺設的床上，與經常跟歌迷互動的Usher進行即興表演，在Usher坐在她身旁演唱時，女歌迷微笑睨視著Usher，當Usher俯身為她演唱時，女歌迷則移開眼神較為拘謹，當Usher試圖通過輕觸她的下巴和臉頰與她互動，她甚至後退避開，Usher隨即轉頭一臉困惑地詢問觀眾：「我不認為她想待在舞台上，是嗎？」現場觀眾隨即回應「Yeah！」Usher便離開女歌迷，向後台揮手示意將對方帶走，並結束該環節。
女事主自辯：自己是為觀看歌手Chris Brown到場
事件曝光後引起大批網民熱議，尤其對演唱會互動形式的討論，有人認為藝人在察覺對方不適後，即時調整安排屬合理處理，亦有人質疑該女事主既然不想上台，為何不一早拒絕。女事主Gabrielle Cheyenne事後在社交平Instagram(IG)為自己的反應進行辯護，她說，Usher起來滿身大汗，有股難聞的氣息，所以我才退後一點，她又提到，自己原本是為了觀看歌手Chris Brown，並不清楚會被邀請上台，而且無人會拒絕上台，不過，若事先知道安排，可能不會接受，更指：「他們沒告訴你為甚麼上台……你們想讓我去和他做愛嗎？」但隨即引起部分網民反駁，更演變為罵戰，女事主其後再發文反駁：「你們別在網上不尊重我，還指我保持冷靜！」、「別以為你們可以因為我沒經歷過的事而霸凌我！」
Une fan refuse d'embrasser Usher— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) July 28, 2026
pendant son concert à Nash quand
elle est montée sur scène pic.twitter.com/VaJbmpVIQc