女歌迷台上疑冷淡遭Usher請落台　當事人自辯：他大汗難聞(有片)

美國R&B歌手Usher與Chris Brown近日在田納西州舉行巡演，在Usher表演期間，一名女歌迷被邀請上台為演唱對象。詎料女歌迷既沒半點喜悅，反應冷淡加上表情僵硬，令Usher無法進行互動表演之餘亦非常無癮，隨即喊停表演請她落台，事件引發網民熱議。

綜合報道，事發於上周六(25日)在Usher與Chris Brown合作的《The R&B Tour》。47歲的Usher在表演環節中赤祼上身展現一身健碩肌肉，場內歌迷亦熱熾投入，期間工作人員邀請現場一名女歌迷上台坐在擺設的床上，與經常跟歌迷互動的Usher進行即興表演，在Usher坐在她身旁演唱時，女歌迷微笑睨視著Usher，當Usher俯身為她演唱時，女歌迷則移開眼神較為拘謹，當Usher試圖通過輕觸她的下巴和臉頰與她互動，她甚至後退避開，Usher隨即轉頭一臉困惑地詢問觀眾：「我不認為她想待在舞台上，是嗎？」現場觀眾隨即回應「Yeah！」Usher便離開女歌迷，向後台揮手示意將對方帶走，並結束該環節。