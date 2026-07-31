男星班艾佛力（Ben Affleck）日前參加節目《百萬富翁》，與知名智力節目《Jeopardy!》的31連霸冠軍Jamie Ding組隊，一舉答對全部15道難題，成功贏得100萬美元獎金。班艾佛力宣布將獎金全數捐贈予其共同創辦的「東剛果倡議基金會」，用於為剛果民主共和國東部的社區提供人道主義救援。 在最新一集《百萬富翁》中，班艾佛力與Jamie Ding僅剩最後兩關。面臨高達50萬美元的關鍵提問：「在《紐約時報》刊登文章稱『100萬至1000萬年內不可能發生』的僅僅兩個月後，出現了哪一項發明？」選項包括「首次飛機飛行」、「原子分裂」、「複製哺乳類動物」與「小兒麻痺疫苗」。

50萬問題使用50:50錦囊 Jamie Ding初步認為答案是飛機飛行，班艾佛力也隨即表示贊同。班艾佛力笑著透露，自己之所以會記得這個冷知識，是因為過去曾有段時間經常看媒體「中回力鏢」例子。兩人隨後使用50:50錦囊後，順利選中「首次飛機飛行」（萊特兄弟），晉級百萬美元終極關卡。

終極100萬美元的問題為：「在美國總統感恩節赦免火雞的年度傳統中，以下哪一組不是曾經被赦免過火雞的名字？」選項包含「花生醬與果醬（Peanut Butter & Jelly）」、「炸薯波（Tater & Tot）」、「芝士通心粉（Mac & Cheese）」以及「意大利粉與肉丸（Spaghetti & Meatball）」。 一百萬問題獲主持Jimmy Kimmel「提水」 由於Jamie Ding在「打電話問朋友」時間結束前未能從朋友獲得肯定答案，兩人轉而求助主持人Jimmy Kimmel。Jimmy Kimmel憑藉多年主持經驗分析：「這聽起來像是我會在節目上拿來開玩笑的詞，我覺得它應該不是。」班艾佛力果斷採納Jimmy Kimmel的直覺建議，選擇「意大利粉與肉丸」，最終確認答對。當金色彩紙從天花板灑下時，班艾佛力與Jamie Ding興奮地在台上擁抱。