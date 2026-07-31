莊思華搶閘結婚 趕在莊思明楊明婚前辦派對 曾戀告東尼之子

已故拿督莊寶的千金莊思華，是莊思敏的胞妹、莊思明的孿生姐姐，早年由模特兒轉戰商界。莊家近日喜訊頻傳，繼妹妹莊思明與楊明落實8月2日在吉隆坡舉行婚禮後，莊思華亦在30日突在社交網搶先公布訂婚喜訊，並正式介紹老公Jonathan。莊思明與楊明、大家姐莊思敏亦齊齊現身到賀，莊思敏更因不捨妹妹們出嫁而感動落淚。
訂婚派對簡約浪漫
訂婚派對佈置走簡約浪漫風，背景板印着「Mona & Jonathan's ENGAGEMENT PARTY」。莊思華身穿純白簡約婚紗，配上珍珠頸鏈，散發高貴氣質；Jonathan則以米白色西裝亮相，外形俊朗，二人相當匹配，他們在親友歡呼下甜蜜舉杯兼深情對望，幸福滿瀉。
新娘子喜極而泣
身為大家姐的莊思敏返抵馬來西亞，先參與思華的訂婚禮，再為思明的婚禮做準備。她透露為免喜事相沖，思華只辦訂婚儀式，而見證妹妹找到歸宿，莊思敏在婚禮上亦感動落淚。提起思明與楊明快將拉埋天窗，她表示很開心見到他們十年長跑終於開花結果，除會擔任婚禮司儀，更透露會直接以禮金作賀禮。
提到莊思華的感情路，她過往曾與練馬師告東尼之子告崇恩熱戀，當年愛得高調，惜男方屢傳夜蒲及偷食緋聞，最終於2011年分手。兜轉多年，如今她終於覓得真命天子Jonathan，獲大批網民送上祝福。