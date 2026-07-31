復仇的人｜Marf未敢跟劉青雲傾偈 自覺幸運未遇過校園欺凌

蔡少芬、劉青雲、邱彦筒（Marf）、鄧濤等昨日到港島區學校拍攝新戲《復仇的人》。Marf獲劉青雲大讚有膽色及很有表演慾，特別是有些動作做得比男仔還要好。問到是哪一場戲獲得青雲如此高評價，她表示不敢劇透太多，「因為我覺得嗰樣嘢都幾大膽，但係我都好開心可以有呢個體驗，超級多謝導演俾呢個機會我，導演本身都好擔心我會唔會做唔到，因為好驚，但係最尾就……我相信佢都放心。」
她表示今次跟青雲合作，自己暫時未敢跟對方傾偈，因為自己的角色比較認真，怕跟他傾得太開心，會令到自己分心，但也有感受到對方有趣的一面，自己有在旁觀察，「佢真係好caring同埋好gentlemen，同埋佢好charm！」
問到她求學時有沒有遇過校園欺凌，她感恩沒有遇過，但知道世界上有很多類似的事發生。提到她的學生造型曝光，她表示自己之前演過學生，一樣是有瀏海，所以自己努力找下有甚麼地方可以令自己的校服造型跟上一個不同。雖然Marf今次未能與蔡少芬有對手戲，但二人初次見面已經覺得幾投契，很愛聽她跟囡囡的相處之道。Marf坦言自己出道後跟媽咪的關係更親密，因為媽媽知道已經不能再管她，所以不再專制，現時與媽媽一個月見兩次，每次見面都會跟她分享自己的事，如果會過夜的日子，更會傾通宵。