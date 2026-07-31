陳凱琳帶三子睇戲被公審 目擊者反揭散場疑遭淋Cream

陳凱琳（Grace) 與鄭嘉穎婚後育有三子，即使工作多忙，她向來照顧兒子都親力親為。近日，她卻因帶同三子到金鐘戲院觀看《蜘蛛俠》，陷入一場「戲院禮儀」羅生門。有同場觀眾在網上發文公審，指三名兒子全程大聲喧嘩，而作為母親的陳凱琳卻毫不制止；但另有目擊者即時反駁，更驚爆散場時疑有人向Grace的小朋友頭部淋Cream。

被狠批唔識教仔

有網民在Threads發文，形容該場下午場次中，三名小朋友「不斷講嘢、大笑大叫、嘈足成場，坐正喺佢哋後面都覺得煩」，即使坐在後方的他多番「殊」示意要求安靜，情況依然未有改善。他更指同行母親全程未有理會，直至「完場戲院開燈先知原來個阿媽係陳凱琳」，狠批對方「身為藝人連基本嘅戲院禮儀都唔識，完全唔尊重電影，好心你唔識教就唔好學人生仔」。

散場突爆淋 Cream 疑雲

不過，隨即有聲稱是同場目擊者留言為陳凱琳平反，直言小朋友「我都係睇呢一場喎，坐喺陳凱琳後排……完全冇你講得咁誇張喎，反而仲覺得佢哋幾乖」。該目擊者更描述完場時突發狀況，有人疑似將Cream倒在陳凱琳兒子頭上，