日落下的彩虹專訪｜唐詩詠演出軌妻：懺悔咗8年 激讚潘燦良床戲盡顯男人之痛(有片)

「返唔到轉頭，有好多美麗嘅嘢，往往都要面對劇變。」對於在彩虹邨長大的潘燦良而言，說的是屋邨清拆重建，也是劇集《日落下的彩虹》中，他與唐詩詠、COLLAR成員許軼(Day)和蘇文濤一家四口的故事。建築物無法自決命運，人際關係仍有選擇，劇集透過屋邨的拆卸，探索重建家庭關係的可能。

挑戰觀眾尺度 潘燦良和唐詩詠演的斌哥斌嫂是街坊眼中的金牌夫妻，其實婚姻早有裂痕。曾有「100分好女友」之稱的唐詩詠，挑戰飾演Day和蘇文濤的母親，更是背夫出軌的妻子，她笑言，「挑戰觀眾尺度，佢出軌但仍然留喺呢個家，連我也未必會原諒自己。」燦哥形容丈夫忍了8年待幼子成年才離婚，唐詩詠卻認為，「佢無忍，我懺悔咗8年。」她形容劇本以輕鬆手法，帶出複雜的夫妻關係，絕不是非黑即白，「我睇劇本已經忍唔住喊，因為兩夫妻都好愛對方，但因一個錯處搞成咁。」

愛大於恨的男人最痛 唐詩詠等了多年終有機會與偶像潘燦良合作，談到最深刻的對手戲，她首推是一場夫妻床戲，「我覺得燦哥好難演嘅男人之痛，但佢真係演得好好。」從演多年的燦哥試著剖白丈夫心聲，「縱使件事已發生咗好多年，佢仍然好難接受，但佢用愛戰勝恨，如果佢只有恨，就會立即斬纜，現在等仔女都長大才去解決呢個問題，因為對3個家人好大嘅愛，先會承受。」他笑言劉偉恒編演的劇集，從《反起跑線聯盟》系列到《日落下的彩虹》，都沒有大奸大惡的壞人，「縱使老婆背叛老公，但唔係存心傷害，所以老公角色要承受好多，挑戰好大。」

氣氛擔當 演子女的Day和蘇文濤，毫無預警下被通知父母離婚。兩姊弟商量對策，不乏笑料。蘇文濤自爆：「有場戲我同家姐食住燒賣商量，粒燒賣啱啱出爐勁熱，放咗入口熱到講唔到嘢，試過成粒燒賣吐出來！」除了食燒賣，兒子見父親陷人生低潮，也嘗試給予支援。燦哥表示，「因為我唔識社交媒體，佢就幫我喺FB搵個情夫出嚟。」蘇文濤認為角色看似甚麼都不在乎，實質處事成熟，懂得適時以搞笑方式緩和緊張氣氛，值得學習，「如果我父母嗌交，我會唔理，自己返房瞓。其實作為兒子，都可以搞下氣氛。」蘇文濤憑電影《爸爸》演劉青雲的弒母兒子，獲金像獎最佳新演員，首次拍劇的他被問到青雲和燦哥兩位父親的分別時，他笑言：「兩個都好『佬』……成熟穩重嘅男人。」

主動溝通 拍戲期間，蘇文濤也可說是氣氛擔當。另一場安慰家姐的戲，為令劇情更貼地，眾人忽發奇想在實景彩虹邨單位煮公仔麵，食住等睡著的家姐醒來。蘇文濤自爆：「我被人叫停：『細佬唔使食住先！』因為要安慰家姐。」Day自言跟角色Windy大不同，「我自己比較內斂，但Windy比較主動，非黑即白。從這角色都學到，主動溝通可以解決好多問題，一個家庭多溝通，關係都會愈來愈好。」唐詩詠難忘一場母女對手戲，「作為媽媽對著女兒懺悔，沒太多動作，阿女就瞓喺度，但好鍾意，因為好有意思。」

演員的幸運 擁有逾60年歷史的彩虹邨，將於2028年起開始清拆重建，劇集記錄了香港舊式公屋的人情面貌。曾是彩虹邨居民的潘燦良重回成長地，有消失了麵檔，面臨遷拆的冰室和舊式理髮店，勾起不少回憶，「作為演員，好幸運可以有一套作品，返到長大嘅地方，講呢度嘅故事。」他自爆那些年的單戀故事，等心儀女生一同搭巴士，目送對方回家，雖沒有表白，不曾發生拖手逛屋邨的情景，仍可說留下不少腳毛。Day在石圍角邨長大，「戲裡有場戲係我同細佬喺上下格床，用公仔打架，我記得細個瞓上下格床，都試過同表姐表弟咁樣玩。」蘇文濤則記起與中學同學玩，「有時會去屋邨公園或佢哋屋企，有人喺長走廊踩滑板，開窗聽到隔籬屋電視聲，煮咩餸，都係嗰時屋邨嘅獨特感覺。」

取代不了的回憶 伴隨社會發展，棄舊迎新彷彿是必然定律。昔日事情盛載的情感回憶，超越理性之外。潘燦良說：「我好懷念以前嘅天星碼頭，雖然我唔喺嗰度生活，但係對香港好有代表性嘅地標，隨社會發展，清拆填海後，陸地愈來愈多。世界真係不斷改變，原本生活嘅事物消失，唔可以返轉頭。我覺得呢種遺憾好可惜，點解唔可以好好保留一啲有價值嘅嘢，當然呢種價值可能好個人，但人生好多美麗嘅嘢，往往要面對呢種劇變……但世界就係咁變，可能人生就係咁有趣。」