盧海鵬為息影女星蘇淑萍「試咪」炒熱生日宴 佘詩曼陪媽咪母女到賀成焦點

息影女星蘇淑萍曾屬70年代花旦，畢業於無綫第二期訓練班，入行後除了拍劇亦有份參與《歡樂今宵》演出，更曾效力麗的電視。絕跡幕前數十年，蘇淑萍與不少圈中人仍相當稔熟，身為7月之星的她剛在九龍灣MegaBox舉行盛大生日宴，除了孫仔孫女英國專程返港，更請來大批知名藝人俾面出席，包括盧海鵬、葉子楣、樂易玲、姚正菁、「黑妹」李麗霞、盧宛茵、楊仲恩、詹秉熙、黃夏蕙、蘇珊、梅小青、劉家豪、鄧英敏、黃韻材、宋豪輝、周啟生、魯振順等，視后佘詩曼更陪同媽咪到場為蘇淑萍賀壽，阿佘現身即成焦點，吸引不少來賓上前合照。

君如媽咪奪服裝獎 蘇淑萍今年生日特別以「上海之夜」作主題，不少嘉賓都有穿上海旗袍或者民族服出席。蘇淑萍透露每年均有相約訓練班一班老朋友慶祝過生日，談到今年dress code是「上海之夜」，淑萍姐既以純白色喱士長裙站台大展歌喉，還換上露肩蛋糕裙曬背登場，她表示：「我同朋友講吓講吓，不如整得特別啲啦，着吓啲衫出嚟俾大家表演吓，又可以得吓獎咁。」至於生日願望，蘇淑萍表示：「我願望係全世界和平，個個人身體健康，最緊要呢樣嘢。」她透露可以見到從英國放暑假返港的孫仔孫女已十分滿足。