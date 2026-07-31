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娛樂
出版：2026-Jul-31 16:35
更新：2026-Jul-31 16:35

李昊演唱會｜完整紀錄！唱廣東自家作feel似張敬軒 張柏芝林子祥祖藍任嘉賓

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李昊一連兩場於紅館舉行的《李昊 「數到一」香港演唱會》昨日(30)在紅館舉行尾場演出，明星足球隊成員衛志豪、潘梓峰與莫家淦、林智樂、潘靜文等捧場支持。後台就有周星馳、譚詠麟、容祖兒、張智霖與太太袁詠儀、張柏芝、陳小春、莫文蔚、古巨基、王祖藍與太太李亞男、衛蘭等送上花籃祝賀，後台形成一片花海。

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玩埋濕身誘惑

李昊的演唱會請有姜皓文與陳國坤化身做江湖大佬率領一眾「手下」出場，之後李昊從麻包袋爬出來，指遭陳國坤出賣，之後姜皓文與陳國坤言和並相擁離開表示要看李昊演唱會，之後李昊接連唱出多首自己的廣東歌作品，風格跟張敬軒有幾份相似。唱畢《物哀勿哀》，李昊跟全場觀眾打招呼並高呼：「紅館，我嚟喇！想話俾大家知我只有一個目標，就係話俾大家知我係歌手！希望大家可以享受今晚呢場騷！」當他唱《露骨》時，跟女dancer有不少貼身誘惑動作，全場尖叫不斷。之後他唱《Bad Bunny》，李昊更向自己淋水大玩濕身透視。

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與張柏芝首唱新作

其後一名一頭長鬈髮的女子在台上的大鋼琴旁邊出現，身穿全套黑色西裝的張柏芝與李昊在鋼琴邊喝酒又依偎擁抱拖手，更攬住一齊唱《江湖再見》，感覺非常纏綿。李昊著全場給柏芝最大歡呼聲，張柏芝好感恩李昊讓她再踏上紅館舞台。李昊指全場包括自己都是視張柏芝為女神，柏芝稱《江湖再見》是她與李昊首場。李昊稱這首歌是自己新專輯的作品，並表示邀請柏芝做嘉賓時，她二話不說應承，因為對方表示看到他心中有團火。張柏芝欣賞李昊有種藝術感，並稱李昊在錄《江湖再見》時，「本人好似周星馳般瘋癲，不是現在台上這個樣子。」李昊隨即向柏芝高呼︰「我養你呀！」重現《喜劇之王》的經典對白。

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李思捷林保怡上演短劇

其後李思捷、林保怡先後上台與李昊合演一場短劇，內容也是重現《喜劇之王》星爺在片場研究如何做戲的場口。李思捷更不停用書拍打李昊的頭斥他是「茄喱啡」，全場女fans大叫「不要再打了！」接著與林保怡上演一段父子情，李昊更非常入戲多次落淚，令全場女fans陷入一片哀號。

李昊其後分享心底話，2017年他的父親因癌去世，他表示在2017年的某個晚上，自己盼不想再有任何遺憾，但父子情是他一生意難平的事。他提到以前的自己很不孝順，不像大家現在看到的這個李昊，是一個非常百厭令爸媽很擔心的小朋友。在爸爸離世之後，他到北京工作，自己每一晚都發夢，見到自己是孝順仔，會陪爸爸睇電視、買衫，一些肉麻語句，自己也會回覆。他其後哽咽表示以前覺得父親很煩，不明白爸爸為何要求哥哥、姐姐要在群組講早晨，其實是自己不了解他的孤獨。他續指自己流的眼淚不是自己的脆弱或懦弱，是因為自己終於來到紅館。他抑望上方說︰「爸爸，你唔使擔心我，我已獨當一面可以照顧屋企，你放心啦！」此時全場大叫他的名字。

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林子祥破例做嘉賓

李昊在香港的演唱會更請來林子祥做嘉賓，二人更一齊同台合唱。林子祥坦言過了自己的睡覺時間也要專程來恭賀他，並大讚李昊是很有禮貌的後生仔，自言喜歡有禮貌的後生仔。林子祥問到為何對方會識唱他的歌曲，是否爺爺給他聽，李昊解釋是因為林子祥的歌影響到每一代年青人，令人知道廣東歌很好聽。李昊亦特別多謝多位前輩，並透露陳小春特別為他請假回港看他彩排，及傳短訊為他加油，而校長譚詠麟亦都有專程來紅館鼓勵他。最後王祖藍壓軸出場與李昊合唱《浮誇》，更拿出支票表示已經準備好幫他找紅館唱歌超時的罰款，只求李昊可以盡興，最後差不多在晚上1140分才完結。

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