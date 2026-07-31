非份之罪｜黎燕珊演「戀子狂」擒熟睡阮浩棕 何沛珈螢幕初吻獻緋聞男友

TVB劇集《非份之罪》今晚（31日）播出最終單元《恐怖情人》的大結局，昨晚（30日）最大焦點，絕對是阮浩棕（Nic）與何沛珈（Roxanne）的激吻戲，以及Roxanne與劉佩玥（阿Moon）的天台爭執戲。

劇情講述原來Roxanne一直暗戀阿Nic，一次Nic和Roxanne因分別與另一半吵架相約借酒澆愁，豈料酒後亂性發生關係，更驚人的是，Nic翌日即向阿Moon求婚，令Roxanne心碎一地！