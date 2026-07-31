非份之罪｜黎燕珊演「戀子狂」擒熟睡阮浩棕 何沛珈螢幕初吻獻緋聞男友

TVB劇集《非份之罪》今晚（31日）播出最終單元《恐怖情人》的大結局，昨晚（30日）最大焦點，絕對是阮浩棕（Nic）與何沛珈（Roxanne）的激吻戲，以及Roxanne與劉佩玥（阿Moon）的天台爭執戲。
劇情講述原來Roxanne一直暗戀阿Nic，一次Nic和Roxanne因分別與另一半吵架相約借酒澆愁，豈料酒後亂性發生關係，更驚人的是，Nic翌日即向阿Moon求婚，令Roxanne心碎一地！
絕密Cosplay
何沛珈跟阮浩棕曾傳出緋聞，然而兩人在去年傳出分手消息。談到《非份之罪》兩年前與阿Nic拍攝的激吻戲，Roxanne最近受訪時坦言是「螢幕初吻」，並笑言由於拍攝現場太多人，所以感覺搞笑：「原本都有諗喺鏡頭前kiss會有咩感覺啦，但原來個感受就係兩塊皮喺度磨擦緊！首先因為係第一次，所以點都會有少少緊張嘅，加上咁多部機影住又咁多對眼睇住、而個我角色當時又飲醉咗懵吓懵吓咁，所以個感覺就好似係手踭同手踭磨擦緊咁。」另外，Roxanne還應官方宣傳要求，大方分享了劇中的絕密Cosplay造型，粉絲更能一睹Roxanne難得Funny Face一面哩！
現實都係戀子狂
由於昨晚《非份之罪》最後兩個鏡頭、以及官方播出的大結局預告中，種種迹象均指向黎燕珊飾演的Davis媽咪慧蘭就是兇手「恐怖情人」，加上見到黎燕珊深情地將頭貼向熟睡仔「阿子」阮浩棕的頭，畫面相當衝擊破格。今晚大結局，除有「阿媽阿仔驚嚇頭貼頭」畫面外，亦有黎燕珊陶醉聞阿仔床單，以及目露兇光劇照。演過無數媽咪角色的黎燕珊，笑言今次演「慧蘭」依然挑戰多多：「呢個劇幾好玩，好多嘢未試過。第一集咪我向住阿仔唱大戲嘅，嗰個我係一take過㗎，好彩我平時有唱開粵曲，同埋我平時（嘅角色）生女多。」珊姐笑言自己現實中也是「戀子狂」，視兒子是「心肝命椗」，又大讚劇中兒子阮浩棕絕世好仔：「阮浩棕戲內戲外都係乖仔，又有禮貌、又細心照顧前輩，唔係值得一讚，係要狂讚呀！將來邊個嫁俾佢就好喇，會好幸福，佢係好爸爸、好老公嚟。」