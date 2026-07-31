李昊演唱會任摸解畫兼致歉 周星馳以另類身份出現以示支持

李昊一連兩場於紅館舉行的《李昊 「數到一」香港演唱會》昨晚圓滿結束，他與王祖藍在後台接受訪問。談到這麼多前輩鼎力支持，他表示感覺很開心，對於王祖藍拿出支票表示可以讓他超時盡興，他再次多謝祖藍的支持，「我會儲埋，下次再用！」此時祖藍笑指入面工作人員已經用來找數。李昊續說︰「呢張支票係祖藍哥俾我嘅利是，對我呢個年青人嘅祝福同祝賀，我一定唔捨得用，我會錶起佢放喺屋企，當我遇到唔開心嘅事會睇下佢，就諗起自己當時有幾開心！多謝祖藍哥！」

他再三多謝祖藍，自己也不明白為何他會如此無條件支持自己，會好好做好自己，最好的報答方式便是不要辜負他對自己的期望。他表示二人之間是「純友誼」，只是對方單純看到他心中有那團火，便熱心給予提攜。他說︰「他朝有日成為其他人嘅前輩，我都要幫晚輩。所以香港嘅前輩，係我哋晚輩好好學習對象，佢哋無私、對呢行嘅付出係一本教科書，唔應該諗自己，係要諗大家。」

談起周星馳也送上花籃，他表示跟星爺2018年識，當時星爺問他是做甚麼，他表示自己是唱歌的，星爺即對即對他說︰「唱歌？咁你去紅館開演唱會啦！」自己一直緊記星爺這番說話，直至早前《功夫女足》宣傳，與星爺再次碰面，「我同佢講︰『星哥哥，我將演唱會開到去紅館啦。』作為佢天字第一號粉絲，我話佢聽係唔會丟你的假，一定做到最好，希望你可以見到我，步步高升做得更好，所以我下一個目標，就是想成為佢咁優秀的一位演員，所以膽粗粗也要講一聲『放馬過來啦！』」他透露星爺的經理人及監製也有來捧場，至於星爺有沒有現身，他指當時有邀請星爺，當時對方笑謂「嚟！不過你可能發現唔到我，我神出鬼沒，你睇到就係啦。」

對於他邀請柏芝上紅館，李昊指自己計劃發布新專輯，已想好故事的女主角非柏芝莫屬，於是請來周耀輝及馮穎琪寫了《江湖再見》，之後把demo交給柏芝，對方聽到之後很喜歡便答應會為他錄歌，他亦隨即邀請對方做紅館嘉賓，對方也立即應承，並指柏芝已答應會拍mv。

李昊在首場演唱會任fans摸自己之後，引來不少負評，來到第二場改為握手，與fans的觀眾席保毒一定距離，而且他也在凌晨發文致歉。他自言是初哥一名，第一次犯錯、不成熟，但作為一個成熟男人，應該要有勇敢面對問題，聽取所有觀眾聲音。他認為開演唱會不是開給自己看，而是開給大家看，帶給大家情緒價值，帶給大家開心，如果有人覺得有不開心，有覺得不滿意，全都是自己的責任。他坦言整晚睡不著，自己看過每一個評論，他亦希望尾場可以做得更好，所以道歉是想讓大家知道，自己把大家的評論放在心內，一步步做好。